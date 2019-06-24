0553 313 94 23

Mursi'nin ailesi Başkan Erdoğan'a teşekkür etti

Mısır'da mahkeme salonunda şehit olan ülkenin demokratik seçimlerle iş başına gelmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ailesi, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

24 Haziran 2019 Pazartesi 07:24
Mursi'nin ailesi Başkan Erdoğan'a teşekkür etti

Al Jazeera Televizyonuna konuşan Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi, Mısır makamlarının babası için taziye merasimi düzenlenmesine izin vermediğini ancak Mescid-i Aksa'da kendisi için gıyabi cenaze namazı kılındığını belirtti.

"Tarihte böyle bir olaya tanıklık edilmedi"

Babası için tüm dünyada milyonlarca kişinin gıyabi cenaze namazı kıldığına işaret eden Abdullah, "Tarihte böyle bir olaya tanıklık edilmedi. Daha önce milyonlarca kişi hiç kimse için çıkıp gıyabi cenaze namazı kılmadı." dedi.

Abdullah, "Herkese özellikle de Sayın Erdoğan'a, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile babasına, Malezya hükümetine ve eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'ye teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında 17 Haziran’da hayatını kaybetmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 07:21
  1. mısır
  2. mursi
  3. Abdullah Mursi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çaya devrilen otomobilde 6 kişi yaralandı
    1. Çaya devrilen otomobilde 6 kişi..
    2. Köpeklerden kaçan yavru tilki tuvalete..
    3. Ceylanpınar’da motosiklet kazası:1..
    4. Ayvalık’ta yangın ahşap çay ocağını..
    5. Kırmızı ışıkta geçen ambulans..
    6. Erzincan’da yabancı sermayeli 1..
    7. Yoldan karşıya geçmek isterken..
    8. Ahmet Sait Sadrettin Türkan kimdir?..
    9. 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi..
    10. Yurtta hava durumu
    11. 24.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    12. Otomobile giren yılan 4 saatlik..
    13. Dolar ne kadar? İmamoğlu kazanması..
    14. Otomobil, sivil polis aracına çarptı:..
    15. Özelleştirme İdaresi, Kayseri..
    16. Endonezya'daki deprem
    17. Güveçte yaz türlüsü nasıl yapılır?
    18. Kara yollarında durum
    19. Bulaşık makinesinden leke içinde çıkan..
    20. Seçim sonrası dolar düşüşte
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Feyzioğlu'ndan 'S-400' çıkışı!
    Feyzioğlu'ndan 'S-400' çıkışı!
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama