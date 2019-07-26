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Mursi, vefatının 40. gününde anıldı

Mahkeme salonunda yaşamını yitiren, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatının 40. gününde anma programı düzenlendi- Programda, Mursi'nin ölümüne ve Mısır'da yaşananlara ilişkin araştırma yapmak üzere uluslararası bir komisyon kurulmasına karar verildiği duyuruldu

26 Temmuz 2019 Cuma 23:25
Mursi, vefatının 40. gününde anıldı

İSTANBUL (AA) - Mahkeme salonunda hayatını kaybeden, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, vefatının 40. gününde yad edildi.

Arap Meclisi, mahkeme salonunda hayatını kaybeden, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin vefatının 40. gününde anma töreni düzenledi.

Mursi'nin biyografisini anlatan bir filmin gösterildiği programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programda, Mursi'nin ölümüne ve Mısır'da yaşananlara ilişkin araştırma yapmak üzere uluslararası bir komisyon kurulmasına karar verildiği duyuruldu.

Programa video mesaj gönderen Arap Meclisi Başkanı Dr. Moncef Marzouki, Mursi'nin, Mısır'ın istibdattan kurtulması sonrası milli iradeye dayalı seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğunu kaydetti.

Mursi'nin Mısır'daki şehitlerin yürüyüşünü devam ettirdiğini dile getiren Marzouki, Mursi'nin her zaman zulme karşı durarak, adını tarihe altın harflerle yazdırdığını belirtti.

- "Bu kahraman insanın hayatını koruyamadık"

Mısır'daki Devrimin Yarını Partisi Lideri Dr. Eymen Nur da Mursi'nin hayatını kurtarmak için yapmaları gerekenleri yapamadıklarını düşündüğünü ifade ederek, "Bu kahraman insanın hayatını koruyamadık." dedi.

Anma töreninin sadece bir taziye değil, gelecek inşası olduğunu dile getiren Nur, şöyle konuştu:

"Bütün vatanseverler, onurlu insanlar ve başta Mursi, ne yaparsak bizden razı olur, bunun cevabını aramak gerekir. Mursi'nin binlerce kişinin hayatını, özgürlüğünü korumak için yaptığı fedakarlıklara karşı bizler ne yapabiliriz? Mısır hapishanelerini dolduran insanları nasıl koruyabiliriz? Çünkü kan akmaya devam etmektedir. Gün içerisinde 2 gencimiz hayatını kaybetti. Bu zalimlerin, faşist rejimin zulüm mekanizmasından insanlarımızı nasıl kurtarabiliriz, bunun cevabını aramalıyız."

- "Mursi'nin davası, uluslararası dava haline getirilmeli"

Nur, Mursi'nin ölümüne ve Mısır'da yaşananlara ilişkinkurulması planlanan komisyona ilişkin de "Tüm Mısırlıların davasını üstelenecek bir uluslararası komisyon olmalı. Halk ve STK temsilcilerinin de burada yer alması ve katkı yapması arzusundayız. Mursi'nin ve Mısırlı tutsakların davalarını, uluslararası bir dava haline getirmek üzere güçlü bir komisyon kurulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Nobel Barış ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Karman, Mursi'nin ölümünün araştırılması gerektiğinin altını çizerek, uluslararası insan hakları kuruluşlara, "Herkesin kabul ettiği kuralları dünya demokrasisine yeniden bizlerin hatırlatması mı gerekiyor? Sisi rejiminin bugün hala devam ettiği işkence ve katliamları görmezden gelmeye devam mı edecekler? Suskunluğu tercih edenleri bir kez daha ifşa etmek istiyoruz." şeklinde seslendi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 23:25
  1. Anma
  2. Mısır
  3. Muhammed Mursi
  4. Vefat

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