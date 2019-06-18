Mursi için Tosya’da Gıyabi Cenaze Namazı kılındı Vefat eden Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kastamonu’nun Tosya ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Vefat eden Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kastamonu’nun Tosya ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Demokratik yollarla seçilmiş Mısır’ın ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda vefat etti.Mursi için Tosya ilçesi Cumhuriyet Meydanında gıyabi cenaze namazı kılındı. İlçe Müftü Vekili Nuri İbrahim Ateş’in kıldırdığı cenaze namazına ilçe halkının ilgisi yoğundu.

Kılınan cenaze namazının ardından Mursi için dua eden kalabalık, sessizce dağıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.