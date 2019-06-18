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Mursi için Sivas’ta gıyabi cenaze namazı

Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Sivas’ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

18 Haziran 2019 Salı 14:45
Mursi için Sivas’ta gıyabi cenaze namazı

Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Sivas’ta gıyabi cenaze namazı kılındı.


Mısır’da dün mahkeme salonunda hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Sivas’ta gıyabi cenaze namazı kılındı. Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş tarafından Sivas Ulu Camisinde kıldırılan cenaze namazına Sivas Valisi Salih Ayhan başta olmak üzere çok kişi katıldı.Cami bahçesinde Sisi rejimini protesto eden pankartlar açıldı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:45
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