0553 313 94 23

Mursi için Şanlıurfa’da gıyabi cenaze namazı kılındı

Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin vefatı dolayısıyla Şanlıurfa Balıklıgöl’deki Dergah Camisi’nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

18 Haziran 2019 Salı 14:10
Mursi için Şanlıurfa’da gıyabi cenaze namazı kılındı

Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin vefatı dolayısıyla Şanlıurfa Balıklıgöl’deki Dergah Camisi’nde gıyabi cenaze namazı kılındı.


Dün mahkemede hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Balıklıgöl’deki Dergah Camisi’nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Yüzlerce vatandaşın katıldığı gıyabi cenaze namazında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığının çağrısı üzerine kılınan gıyabi cenaze namazı öncesi Muhammed Mursi’nin hayatı anlatıldı. Cenaze namazının ardından dua eden kalabalık, tekbirler eşliğinde Balıklıgöl’den ayrıldı.


Muhammed Mursi, dün mahkemede hakimden söz istediği sırada baygınlık geçirerek hayatını kaybetmişti. 2013 yılından bu yana tutuklu bulunan ve hakkında açılan davalardan toplam 48 yıl hapse mahkum edilen Mursi, 68 yaşındaydı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocasinan’da 8 asırlık köşk, gök gözlem evi olacak
    1. Kocasinan’da 8 asırlık köşk, gök..
    2. Başkan Büyükgöz, ‘Yaz Okulları’nın..
    3. Körfez’de çevre çalışmaları devam..
    4. "AK Parti'ye ders vereceğiz" diyenler,..
    5. Hizmet-İş kortejinden Mursi için..
    6. Başkan Söğüt; “15 branşta hizmet veren..
    7. Darıca’da selden sonra başlatılan..
    8. Hacılar’da el sanatları sergisi
    9. Sepaş Enerji Buluşmaları’nın ilki..
    10. Hasan Ali Yener kimdir? Hasan Ali..
    11. Zorlu Enerji’nin Yeşil Kredisi ‘En İyi..
    12. Said Mursi için Gebze’de gıyabi cenaze..
    13. Muhammed Mursi için gıyabi cenaze..
    14. Erdoğan, Mursi için kılınacak gıyabi..
    15. Bolu'da otomobil dereye düştü! 3 ölü
    16. Sason’da Mursi için gıyabi cenaze..
    17. Pakistan'da mahsur kalan 7 dağcıdan..
    18. Konya’da Mursi için gıyabi cenaze..
    19. Türksat, engelliler ve yaşlılar için..
    20. Avrupa’nın biberi Yenişehir’den
    21. Spot piyasada elektrik fiyatları
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Mursi..
    23. TOKİ Kilis kura sonuçları sorgula
    24. Mardin’de Muhammed Mursi için gıyabi..
    25. Bolu'da otomobil dereye düştü: 3 ölü
    26. Lübnan'da Mursi için gıyabi cenaze..
    27. Diyarbakır’da hafif ticari araç refüje..
    28. Akar'dan, ABD'nin mektubuna cevap!
    29. Beşiktaş'tan yılın transfer bombası..
    30. ANALİZ - Avrupa Birliği yeni..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması