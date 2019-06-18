Mursi için Şanlıurfa’da gıyabi cenaze namazı kılındı Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin vefatı dolayısıyla Şanlıurfa Balıklıgöl’deki Dergah Camisi’nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin vefatı dolayısıyla Şanlıurfa Balıklıgöl’deki Dergah Camisi’nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Dün mahkemede hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Balıklıgöl’deki Dergah Camisi’nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Yüzlerce vatandaşın katıldığı gıyabi cenaze namazında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığının çağrısı üzerine kılınan gıyabi cenaze namazı öncesi Muhammed Mursi’nin hayatı anlatıldı. Cenaze namazının ardından dua eden kalabalık, tekbirler eşliğinde Balıklıgöl’den ayrıldı.

Muhammed Mursi, dün mahkemede hakimden söz istediği sırada baygınlık geçirerek hayatını kaybetmişti. 2013 yılından bu yana tutuklu bulunan ve hakkında açılan davalardan toplam 48 yıl hapse mahkum edilen Mursi, 68 yaşındaydı.

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