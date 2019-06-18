Mursi için Pazaryeri ilçesinde de gıyabi cenaze namazı kılındı Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Mısır’da askeri darbeyle Cumhurbaşkanlığından indirilen ve dün çıkartıldığı mahkemede hayatını kaybeden Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Mısır’da askeri darbeyle Cumhurbaşkanlığından indirilen ve dün çıkartıldığı mahkemede hayatını kaybeden Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Pazaryeri İlçe Müftüsü Ömer Ahmet Kayalı tarafından Çarşı, Kara Mustafa Paşa caminde kılınan gıyabi cenaze namazına; ilçe Kaymakamı Oray Güven ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından hayatını kaybeden Mursi için dua edildi.

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