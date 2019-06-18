Mursi için Pakistan'da gıyabi cenaze namazı kılındı

İSLAMABAD (AA) - Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Pakistan'da gıyabi cenaze namazları kılındı.

Pakistan Cemaati İslami Partisi (JI) tarafından İslamabad, Lahor, Karaçi, Peşaver, Multan ve Abbotabad gibi şehirlerde organize edilen gıyabi cenaze namazlarına yüzlerce Pakistanlı katıldı.

En geniş katılımlı cenaze töreni Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver'de düzenlendi. Namazı JI lideri Siracül Hak kıldırdı.

Namaz ardından basına açıklama yapan Hak, "Abdulfettah es-Sisi, Mursi'nin şehadetinin sorumlusudur. Uluslararası camia ve insan hakları örgütlerinden bu cinayetten Sisi'yi sorumlu tutmasını istiyoruz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sisi'ye karşı her zaman adaletin yanında durduğunu belirten Hak, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın da Erdoğan'ı izlemesi gerektiğini ifade etti.

Hak, Mısır halkının demokratik ve barışçıl yollarla Sisi diktatörlüğünü yıkması gerektiğini de söyledi.

JI tarafından bir diğer gıyabi cenaze namazı da başkent İslamabad'da kılındı. Kentin Aabpara bölgesindeki namazı JI Genel Başkan Yardımcısı Mian Muhammed Aslam kıldırdı.

Namazın ardından AA muhabirine açıklama yapan Aslam, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi Mursi bir şehittir. Zulme karşı boyun eğmeyerek, Firavun'un karşısındaki Musa gibi Sisi'nin karşısında gibi dimdik durdu. Başta İstanbul, Kudüs, Saraybosna, Dakka ve tüm Müslüman aleminde olduğu gibi biz de bu şehidimizin ardından cenaze namazımızı kıldık çünkü diktatör Sisi yönetimi ona bir cenaze namazını bile çok gördü." dedi.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında dün hayatını kaybetmişti.

Mısır devlet televizyonu Mursi’nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Mursi’nin ölümünün ardından İçişleri Bakanlığı ülke genelinde “teyakkuz” durumu ilan etmişti. Saat 23.00 sularından itibaren Kahire’deki iş yerleri ve kafeler kapatılmıştı.

Mursi’nin naaşı bu sabah yerel saatle 05.00’te ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusunda, Medinet Nasr semtindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanda toprağa verilmişti.