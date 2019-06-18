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Mursi için Mersin’de gıyabi cenaze namazı kılındı

Mahkeme salonunda şehit olan Mısır’ın ilk seçilmiş CumhurbaşkanıMuhammed Mursi için Mersin’de gıyabi cenaze namazı kılındı.

18 Haziran 2019 Salı 14:51
Mursi için Mersin’de gıyabi cenaze namazı kılındı

Mahkeme salonunda şehit olan Mısır’ın ilk seçilmiş CumhurbaşkanıMuhammed Mursi için Mersin’de gıyabi cenaze namazı kılındı.


Diyanet İşleri Başkanlığınca Ulu Camii önünde tertip edilen programa, Mersin ValisiAli İhsan Su’nun yanı sıra AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ve bazı sivil toplumörgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.


Mersin Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazı ve yapılan duanın ardından açıklama yapan AK Parti Mersin İl İnsan Hakları Başkanı Fatma Nur Yontar Ateş, Mısır’ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle cumhurbaşkanı seçilen Mursi’nin, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk’a yürüdüğünü söyledi.


İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mursi’nin, Mısır halkı için verdiği insanlıkmücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrildiğini hatırlatan Ateş, "2013Temmuz’unda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah es-Sisi, kan ve gözyaşıüzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarınıyok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızcakatletmiştir. 21. yüzyılın firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlercekişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı batı ülkeleri, maddi ve ideolojikçıkarları uğruna Mısır’da, darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessizkalarak işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir" dedi.


İki bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren MuhammedMursi’nin, zalimlerin mahkemesinde şehit olduğunu kaydeden Ateş, "Bu süreçte bizlerien derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi’ye karşı durdiyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnancımızıngereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır’da insan haklarının hiçlenmesini kabuletmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mursi’nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetininşahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır" ifadelerinikullandı.


Program, bazı sivil toplum örgütü temsilcilerinin yaptığı açıklamanın ardından tekbirgetirilmesiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:51
  1. doğa

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