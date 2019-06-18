Mursi için Kanada’da gıyabi cenaze namazı Mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kanada’da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kanada’da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır’ın seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi üzerine Kanada’nın Mississauga kentinde yüzlerce kişi gıyabi cenaze namazı kıldı.

Mursi, sabah saatlerinde ailesinin ve avukatının katıldığı törenle toprağa verildi.

Öte yandan Mursi’nin ölümü, ihmal olduğu gerekçesiyle tartışmalara neden oldu.

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