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Mursi için Kanada’da gıyabi cenaze namazı

Mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kanada’da gıyabi cenaze namazı kılındı.

18 Haziran 2019 Salı 12:31
Mursi için Kanada’da gıyabi cenaze namazı

Mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kanada’da gıyabi cenaze namazı kılındı.


Mısır’ın seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi üzerine Kanada’nın Mississauga kentinde yüzlerce kişi gıyabi cenaze namazı kıldı.


Mursi, sabah saatlerinde ailesinin ve avukatının katıldığı törenle toprağa verildi.


Öte yandan Mursi’nin ölümü, ihmal olduğu gerekçesiyle tartışmalara neden oldu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:31
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