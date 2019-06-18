0553 313 94 23

Mursi için Kahramanmaraş’ta gıyabi cenaze namazı kılındı

Mısır’da seçimle cumhurbaşkanı seçilen ve cezaevinde hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Kahramanmaraş’ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

18 Haziran 2019 Salı 16:19
Mursi için Kahramanmaraş’ta gıyabi cenaze namazı kılındı

Mısır’da seçimle cumhurbaşkanı seçilen ve cezaevinde hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Kahramanmaraş’ta gıyabi cenaze namazı kılındı.


Kahramanmaraş’ta İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından öğle namazını müteakip Ulu Cami’de kılınan gıyabi cenaze namazına Vali Vahdettin Özkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Camide, Muhammed Mursi için eller semaya kalktı ve dualar edildi. Namaz sonrası bir basın açıklaması yapan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Ahmet Alıcı, dünyada Sisi’ye karşı tek ’dur’ diyen liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi. “Mursi’nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz” diyen Alıcı, “2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. ’Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma.’ (İbrahim, 42) diye buyuran bir dinin mensupları olarak bu süreçte bizleri en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi’ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır’da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mursi’nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:19
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sultangazi'de Toplu Açılış Töreni
    1. Sultangazi'de Toplu Açılış Töreni
    2. Birleşmiş Milletler: “Dünya nüfusu..
    3. İBB, Toplu taşıma sübvanse oranlarını..
    4. Kadınların el emekleri görücüye çıktı
    5. AB Türkiye Delegasyonundan Mursi'nin..
    6. Suç makinesi Turgutlu’da yakalandı
    7. Kocaeli merkezli suç örgütü..
    8. Doha'da Mursi için gıyabi cenaze namazı
    9. Jandarma Bölge Komutanı Koç’tan Başkan..
    10. 6.8'le sallanan ülkede tsunami uyarısı
    11. Sultangazi'de toplu açılış töreni
    12. Avrupa’nın bilinen en yaşlı insanı..
    13. Dr. Kemal: “Yaz mevsiminde cildimizi..
    14. Rize’de şiddetli yağmur Karadeniz..
    15. Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem
    16. "İhtiyaç sahibi ve yetimler adına..
    17. Hizmet-İş’in “Emek ve Adalet Yürüyüşü”..
    18. Yavru kediyi suni tenefüs yaparak..
    19. Trabzon’un Araklı ilçesinde HES borusu..
    20. BM’den Mursi için bağımsız soruşturma..
    21. Sele kapılarak hayatını kaybeden anne..
    22. Tarsus Belediyesi, kuruluşunun 151...
    23. Oyuncakların arasında görülen yılan..
    24. Mali durumu kötüleşen özel okulun..
    25. Daday’da şiddetli yağmur ağaçları..
    26. FETÖ’den yargılanan Baba Kanter: “Enes..
    27. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’den dün..
    28. Bebekler neden karınlarının üzerinde..
    29. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi..
    30. Gürün’de mezuniyet coşkusu
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması