Mursi için gıyabında cenaze namazı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Hacı Bayram Camisi'nde kılınacak gıyabi cenaze namazına katılacak

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Hacı Bayram Camisi'nde kılınacak gıyabi cenaze namazına katılacak. TBMM Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Şentop, hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi için bugün öğle namazının ardından, Hacı Bayram Camisi'nde kılınacak gıyabi cenaze namazına iştirak edecek.

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