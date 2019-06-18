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Mursi için gıyabi namazı kılındı

Duruşmada hayatını kaybeden Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Samsun Büyük Cami’de gıyabi namazı kılındı, akabinde basın açıklaması yapıldı.

18 Haziran 2019 Salı 15:56
Mursi için gıyabi namazı kılındı

Duruşmada hayatını kaybeden Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Samsun Büyük Cami’de gıyabi namazı kılındı, akabinde basın açıklaması yapıldı.


Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Mursi için Samsun Büyük Cami’de gıyabi namazı kılındı.


Cenaze törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Sait Bilgiç, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Samsun Müftüsü Veysel Çakı, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, sivil toplum kuruluşlarının ve sendikaların başkanları katıldı.


Basın açıklaması yapan AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, “Muhammed Mursi inandığı dava uğruna Mısır halkı için ömrünü adamış, verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrilmiştir. 2013’ün Temmuz ayında kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdulfettah El Sisi kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuk ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı Batı ülkeleri maddi ve ideolojik çıkarları uğruna darbe rejimine ve insan dışı uygulamalarına sessiz kalarak işkenceleri, haksız yargılanmaları ve idamları görmezden gelmiştir. Biz Mursi’nin verdiği onurlu mücadelenin ve şehadetin şahidiyiz. İnsanlık zulme direnenleri ve zulüm eden zalimleri asla unutmayacaktır” dedi.


Basın açıklamasının ardından kalabalık dağıldı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:56
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