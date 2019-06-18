0553 313 94 23

Mursi için gıyabi cenaze namazına İzmir’den destek

Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için İzmir’de de gıyabi cenaze namazı kılınırken vatandaşlar tekbirlerle ve açtıkları Mursi posterleriyle kanlı darbeyi bir kez daha kınadı.

18 Haziran 2019 Salı 15:52
Mursi için gıyabi cenaze namazına İzmir’den destek

Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için İzmir’de de gıyabi cenaze namazı kılınırken vatandaşlar tekbirlerle ve açtıkları Mursi posterleriyle kanlı darbeyi bir kez daha kınadı.


2012 yılında halk oylamasıyla göreve gelen, darbeyle iktidardan indirilen ve dün hayatını kaybeden Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Diyanet İşleri Başkanlığı kararıyla 81 ildeki eş zamanlı gıyabi cenaze namazı, İzmir Konak Meydanı’nda kılındı. İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan tarafından kıldırılan cenaze namazına İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İl Başkan Vekili Ali Aslan, İHH Teşkilat Başkanı Mustafa Halit Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Konak Meydanı’nda kılınan namazın ardından basın açıklaması yapan Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ali Arslan, Mısır’ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mürsî’nin özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk’a yürüdüğünü ifade etti.



“Barbarlığa ‘dur’ diyen tek dünya lideri Erdoğan’dır”


AK Parti İzmir İl Başkanlığınca yapılan basın açıklamasını okuyan Arslan, şunları söyledi:


“İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mürsî, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrilmiştir. 2013 Temmuz’unda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. yüzyılın Firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı batı ülkeleri, maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır’da, darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak; işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir. 2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mürsî, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. ’Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma!’ (İbrahim, 42) diye buyuran bir dinin mensupları olarak bu süreçte bizleri en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi’ye karşı ’dur’ diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır’da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mürsî’nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır.”



Vatandaşlardan siyasi partilere birlik çağrısı


Basın açıklamasından sonra toplanan grup tekbir getirip, Mursi’nin posterini taşıdı. Vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajı vererek, “İslam dünyasının başı sağ olsun. İslam kesiminde şimdiden kıyıma başlanmıştır. Türkiye’deki siyasetçiler duysunlar; birlik olalım, beraber olalım, kardeş olalım. Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle hepimiz kardeşiz” mesajı verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:52
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İdo ilk seferini yaptı
    1. İdo ilk seferini yaptı
    2. CHP TBMM Grup Toplantısı
    3. Yalçın Topçu’dan Kırgızistan..
    4. Mursi için Manyas ve Sındırgı’da..
    5. Uzungöl’ü görenler gözlerine inanamadı
    6. Mursi’nin şehadetine AK Parti’den tepki
    7. Taşkesenligil, Yurt Müdürleri ile..
    8. Yurt çatısına sıkışan yavru martıyı..
    9. Ahşap eserler için çalışmalar başladı
    10. Mursi için gıyabi namazı kılındı
    11. Eskişehir’de Mursi için gıyabi cenaze..
    12. Bakan Varank, İngiliz Bakan Fox ile..
    13. Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
    14. Süt aldığı aracın önünden karşıya..
    15. Erdoğan: "Ne diyorlar, 'Bize para..
    16. Bakan Pekcan Irak yolcusu
    17. MTSO ve ŞUTSO, ‘Kardeş Oda’ protokolü..
    18. Mursi için gıyabi cenaze namazına..
    19. Mursi için Çorum’da gıyabi cenaze..
    20. CHP Grup Toplantısı
    21. GRAFİKLİ - ABD Orta Doğu'daki askeri..
    22. 1.28 ton kurutulmuş denizatı ele..
    23. Türkiye'den AB'ye Doğu Akdeniz tepkisi
    24. "Ziya Öğretmen, Öğrencileriyle..
    25. Tosya Belediyesi, ilçedeki bordürleri..
    26. Nusaybin’de Mursi için gıyabi cenaze..
    27. Ordu’da yağmur sonrası yollar kapandı,..
    28. Adan'dan canlı yayın öncesi buluşmaya..
    29. "İmamoğlu, neredeyse 'Marmaray'ın..
    30. Mısır'da AA ve TRT sitelerine erişim..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması