Mursi için gıyabi cenaze namazına İzmir’den destek

Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için İzmir’de de gıyabi cenaze namazı kılınırken vatandaşlar tekbirlerle ve açtıkları Mursi posterleriyle kanlı darbeyi bir kez daha kınadı.

2012 yılında halk oylamasıyla göreve gelen, darbeyle iktidardan indirilen ve dün hayatını kaybeden Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Diyanet İşleri Başkanlığı kararıyla 81 ildeki eş zamanlı gıyabi cenaze namazı, İzmir Konak Meydanı’nda kılındı. İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan tarafından kıldırılan cenaze namazına İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İl Başkan Vekili Ali Aslan, İHH Teşkilat Başkanı Mustafa Halit Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konak Meydanı’nda kılınan namazın ardından basın açıklaması yapan Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ali Arslan, Mısır’ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mürsî’nin özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk’a yürüdüğünü ifade etti.

“Barbarlığa ‘dur’ diyen tek dünya lideri Erdoğan’dır”

AK Parti İzmir İl Başkanlığınca yapılan basın açıklamasını okuyan Arslan, şunları söyledi:

“İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mürsî, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrilmiştir. 2013 Temmuz’unda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. yüzyılın Firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı batı ülkeleri, maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır’da, darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak; işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir. 2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mürsî, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. ’Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma!’ (İbrahim, 42) diye buyuran bir dinin mensupları olarak bu süreçte bizleri en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi’ye karşı ’dur’ diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır’da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mürsî’nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır.”

Vatandaşlardan siyasi partilere birlik çağrısı

Basın açıklamasından sonra toplanan grup tekbir getirip, Mursi’nin posterini taşıdı. Vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajı vererek, “İslam dünyasının başı sağ olsun. İslam kesiminde şimdiden kıyıma başlanmıştır. Türkiye’deki siyasetçiler duysunlar; birlik olalım, beraber olalım, kardeş olalım. Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle hepimiz kardeşiz” mesajı verdi.