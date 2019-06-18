Mursi için gıyabi cenaze namazı

VAN (AA) - Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi.



AK Parti il binasında düzenlenen toplantıda açıklama yapan AK Parti Van İnsan Hakları Birim Başkanı Faysal İnan, Mısır'ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi'nin vefatından duydukları üzüntüyü dile getirdi.



İnandığı davaya ömrünü adayan Mursi'nin, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrildiğini belirten İnan, "2013 Temmuz'unda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir." dedi.



Mursi'nin 2 bin 357 gün boyunca Mısır'da tutuklu kaldığını ifade eden Faysal, "Barbar Sisi'ye karşı 'dur' diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır'da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mursi'nin verdiği onurlu mücadelenin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır." diye konuştu.

Van'ın Erciş ilçesindeki Merkez Kara Yusuf Paşa Camisinde de öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Müftü Mehmet Fudayil Uyanık'ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazına çok sayıda vatandaş ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Genç Memur-Sen Erciş Temsilcisi Mesut Müzde ise yaptığı açıklamada, "Binlerce insanı katletmekle yetinmeyen rejim, binlerce divan üyesini tutuklamıştır. Kutlu direnişin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen Mısır zindanlarından şehit haberleri gelmeye devam ediyor. Ağır koşullar altında yalnız hücresinde tecriden öldürülmeye mahkum edilen Muhammed Mursi, çıkarıldığı mahkemede firavunlara son sözlerini söylerken şehit düşmüştür."

Eğitim Bir-Sen Erciş İlçe Temsilcisi Yüksel Zorlu da Mursi'nin 6 yıl Mısır zindanlarında işkenceler sonucu şehit düştüğünü belirterek, "Şehadetin mübarek olsun ey yiğit kahraman. Allah rahmet eylesin. Mısır halkına ve tüm Müslümanlara başsağlığı diliyorum." dedi.

- Hakkari ve Bitlis

Hakkari'de Hacı Sait Camisine gelen vatandaşlar, Mursi'nin dün mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldı.

Vali İdris Akbıyık'ın da katıldığı namazda Mursi ve tüm şehitler için dua edildi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Mursi'nin vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, Temmuz 2013'te askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan, 6 yıldır Mısır zindanlarında Hz. Yusuf misali hapsedilen ve Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin, mahkeme salonunda şehadete yürüdüğünü belirtti.

Mısır halkının gerçek temsilcisi Mursi'nin, milletinin onurunu savunurken hakkın rahmetine kavuştuğunu dile getiren Yardım, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Onun ömrü Mısır halkı için mücadele etmekle geçti. Mursi, inanıyorum ki başta Mısır halkı olmak üzere tüm Müslümanların gönlünde ebediyen yaşayacak ve ona zulmedenler hakkın divanında ve halkın vicdanında ebediyen mahkum olacaklardır. Kardeş Mısır halkının üzüntüsünü canı gönülden paylaşıyorum. Hak ve hakikat adına çile dolu bir hayat yaşayan Mursi'ye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Mısır halkına ve tüm Müslümanlara başsağlığı diliyorum."



Memur-Sen Bitlis İl Başkanı Cabir Durak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır'ın özellikle İslam coğrafyası için çok önemli bir merkez olduğunu belirtti.



Mursi'nin, her türlü fedakarlığı yaparak oradaki bütün halkın teveccühünü aldığını ve seçilerek göreve başladığını kaydeden Durak, şöyle konuştu:



"Ama darbeci Sisi, darbe yaparak seçilmiş bir Cumhurbaşkanının yönetimine el koymuş ve bütün insanların kalbine kilit vurarak zulmünü arşı alaya ulaştırmıştır. Mursi, hapisteyken bile mücadelesinden hiçbir zaman geri adım atmamış ve hayatını ortaya koyarak mücadelesine devam etmiştir. Yaptığı açıklamalar ve savunmalar bu yöndedir. Allah herkese şehadet şerbetini nasip etmez ama bu mücahide nasip etmiştir. Darbecilerin, Sisi ve benzeri türevlerinin bu dünyada rahat görmemesini diliyor, Memur-Sen olarak bu durumu kınıyoruz."



İlim Yayma Cemiyeti Bitlis Şube Başkanı Mustafa Cengiz ise Mısır'ın da aynı Türkiye modeli gibi sürekli darbelerle boğuştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Mısır'ın birleşmesinin Orta Doğu ve Avrupa'yı çok rahatsız edeceğinden dolayı iki ülkenin ortadan kaldırılma planı hep işlemiştir. Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimi bunun bir örneğidir. Hamdolsun Türkiye'de başarılı olamadılar ama Mısır'da istediklerini aldılar. İlk seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi ve yönetimi alaşağı edildi. Akabinde Mursi'nin hak etmediği şekilde cezaevine gönderilmesi insanların gönlünü yaraladı. Mursi, bu sivil hayatındaki duruşunu tutuklu olduğu dönemlerde de sergiledi. Dün itibarıyla şehit olduğunu öğrendik."

Bitlis MedeniyetPlatformu üyeleri de Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk CumhurbaşkanıMuhammed Mursi'nin dün mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle Ulu Camideöğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldı.

Daha sonra cami önünde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından toplanan kalabalık Mısır bayrağı ve pankartlar açarak tekbir getirdi, sloganlar attı.

- Muş

Muhammed Mursi'nin vefatı dolayısıyla AK Parti Muş İl Başkanlığı, basın açıklaması yaptı.

Parti binasında açıklamayı okuyan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muhtesim Tunç, Mısır'ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi'nin, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü söyledi.

İnandığı davaya ömrünü adayan Mursi'nin, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrildiğini belirtilen Tunç, şöyle konuştu:

"2013 Temmuz'unda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. yüzyılın firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı Batı ülkeleri, maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır'da, darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak, işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir. 2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. Barbar Sisi'ye karşı 'dur' diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."