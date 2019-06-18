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Mursi için gıyabi cenaze namazı

Duruşma esnasında hayatını kaybeden Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Çankırı’da gıyabi cenaze namazı kılındı.

18 Haziran 2019 Salı 15:06
Mursi için gıyabi cenaze namazı

Duruşma esnasında hayatını kaybeden Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Çankırı’da gıyabi cenaze namazı kılındı.


2012 yılında halk oylamasıyla seçilen Muhammed Mursi, iktidarına yapılan darbeyle 2013 yılından beri tutuklu bulunuyordu. Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi dün mahkeme salonunda 67 yaşında hayatını kaybetti.


Olay üzerine Çankırı’da öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı ve sonrasında basın açıklaması yapıldı.


Çankırı Kardeş STK’lar Platformu adına basın açıklamasını yapan Volkan Kavak, "Mısır’da 2012 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 51,73 oyla cumhurbaşkanı seçilen, zalim Sisi cuntası tarafından yapılan darbeyle görevinden uzaklaştırılarak uyduruk mahkeme kararlarıyla idamla yargılanan Muhammed Mursi dün mahkeme salonunda şehit düştü ve Allah’a verdiği sözü yerine getirdi" dedi.


Kavak, "Bundan sekiz yıl önce Mısır’da, başta başkent Kahire olmak üzere farklı kentlerde sokaklara dökülen binlerce kişi, yeni bir dönemin fitilini ateşledi. Diktatör Hüsnü Mübarek yönetimi karşıtı gösteriler yaklaşık iki hafta sürdü. Gösterilerin sonunda, Mübarek’in ’devrilemez’ görülen 30 yıllık ’demir yumruklu iktidarı’ alaşağı oldu ve ülkede yeni bir dönem başladı" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:06
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