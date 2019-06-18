Mursi için gıyabi cenaze namazı Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin şehadeti nedeniyle Çarşamba ilçesi Abdullahpaşa Camisi’nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin şehadeti nedeniyle Çarşamba ilçesi Abdullahpaşa Camisi’nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Çarşamba Abdullahpaşa Camisi’nde öğle namazı sonrasında kılınan gıyabi cenaze namazında Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için saf tutuldu. Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden ve yönetim kurulu üyeleri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

İlçe Müftüsü Osman Karagöz’ün kıldırdığı gıyabi cenaze namazı, dualarla son buldu.

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