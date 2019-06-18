Mursi için Didim’de de cenaze namazı kılındı Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi’nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Ülke genelinde kılınan gıyabi cenaze namazı Aydının Didim ilçesinde de kılındı.

Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi’nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Ülke genelinde kılınan gıyabi cenaze namazı Aydının Didim ilçesinde de kılındı.

Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi için ülke genelinde Gıyabi cenaze namazı kılındı. Öğle namazında müteakip kılınan cenaze namazı Didim merkez camii içerisinde kılındı. Cenaze namazın ardından Mursi için dua edildi.

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