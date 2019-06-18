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Mursi için Çorum’da gıyabi cenaze namazı

Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi için Çorum’da gıyabi cenaze namazı kılındı.

18 Haziran 2019 Salı 15:52
Mursi için Çorum’da gıyabi cenaze namazı

Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi için Çorum’da gıyabi cenaze namazı kılındı.


Ulu Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazını İl Müftüsü Muharrem Biçer kıldırdı. Cenaze namazının ardından sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler Hürriyet meydanında basın açıklaması yaptı.


İnsani Değerler Platformu Sözcüsü Zekeriya Işık, Mursi’nin hiçbir zaman zalimlere boyun eğmediğini, haklı davasından vazgeçmediğini yaşarken de, onur ve izzetiyle şahadete yürürken de Mısır’da kendisine güvenen, inanan milyonlarca Müslüman’ın ve ümmetin başlarını yere eğdirmediğini söyledi. Işık, Mısır’ın bugün sadece darbeci Firavunların değil onları satın alan, onlara bu gücü vererek Mısır’ın milli iradesini ipotek altında tutan başta ABD olmak üzere Batılı emperyalist güçlerin de işgali altında olduğunu belirtti.


AK Parti İl Başkan Yardımcısı Emre Turan ise Mısır’ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi’nin özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk’a yürüdüğünü kaydetti.


İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mursi’nin Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrildiğinin altını çizen Turan, “2013 Temmuz’unda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. yüzyılın firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı Batı ülkeleri maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır’daki darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak; işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir. 2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mürsî, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. Bu süreçte bizleri en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi’ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır’da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Mursi’nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır” ifadelerini kullandı.


Basın açıklaması, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:52
  1. doğa

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