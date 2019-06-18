Mursi için Avustralya’da gıyabi cenaze namazı Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Avustralya’nın Sidney kentindeki Diyanet Vakfı Auburn Gelibolu Cami’de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Avustralya’nın Sidney kentindeki Diyanet Vakfı Auburn Gelibolu Cami’de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mahkemede hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için dünyanın dört bir yanında gıyabi cenaze namazı kılınıyor. Avustralyalı Müslümanlar da Sidney şehrindeki Diyanet Vakfı Auburn Gelibolu Cami’de Mursi’nin gıyabi cenaze namazı için toplandı. Müslümanlar namaz öncesi ve sonrası yapılan duada Allah’tan Mursi’nin ruhu için rahmet diledi.

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi 2013’te darbeyle indirilmiş, mahkeme salonunda fenalaşarak hayatını kaybetmişti.

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