Mursi için Ankara'da gıyabi cenaze namazı Ankara'da, hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi adına gıyabi cenaze namazı kılındı.

Şehadete ulaşan Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

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