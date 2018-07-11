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Mürit kılığında Adnan Oktar'ın yanına sızan Fuat Kozluklu'dan şok ifadeler!

"Mürit" kılığında Adnan Oktar örgütüne sızan Fuat Kozluklu, Oktar'ın evlerinden binlerce şantaj kaseti çıkabileceğini söyledi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:15
Mürit kılığında Adnan Oktar'ın yanına sızan Fuat Kozluklu'dan şok ifadeler!

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü,Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde operasyon başlattı.

Başlatılan operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı karar verildi. Adnan Oktar da Çengelköy'deki evinde gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Adnan Oktar'ın evine, canlı yayınların yapıldığı A9 TV'ye baskınlar düzenlendi. Polis helikopteri ve deniz polisi de operasyona destek verdi.

ŞANTAJ KASETLERİ UYARISI

Adnan Oktar'ı 1986 yılında, zamanın Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandığı dönemde yakından takip eden gazeteci Fuat Kozluklu'dan da operasyon hakkında önemli mesajlar geldi.

"Mürit" kılığına girerek Adnan Oktar cemaatine sızan ve oluşumun perde arkasını kamuoyuna duyuran ilk gazeteci olan Fuat Kozluklu, "Evlerinden binlerce şantaj kaseti çıkabilir." uyarısında bulundu.

Kozluklu şu ifadeleri kullandı;

"''Adnan Hoca' denilen Adnan Oktar ve ekibi, bu ülkede en karanlık işleri yapanlar arasındadır.

Oktar ve beraberindekiler; dini iğrenç emellerine alet etmiş, ahlakı yozlaştırmış, ona buna iftiralar atıp çok hayatlar karartmış, çok canları yakmışlardır.

Umarım adalet tecelli eder. Evlerinden binlerce şantaj kaseti çıkabilir.

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar'a sabaha karşı dev operasyon düzenlendi. Suçlamalar arasında “organize suç örgütü kurmak”, “uluslararası ajanlık” ve “küçük çocuklara taciz” yer alıyor.

Oktar'ı 33 yıl önce aralarına sızarak ortaya çıkarmıştım."

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:15
  1. İstanbul
  2. Adnan Oktar
  3. fuat kozluklu

YORUM YAZ

  • Aferin Fuat KozlukluAferin Fuat Kozluklu1 sa önce
    Devletine calisan adami sevin. Bi medya mensubu kendi devletine çalişmiyorsa başka bi devlete çalişiyordur net.
Bugünkü Akit

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