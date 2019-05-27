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MURGEM’e kabul sınavı yapıldı

Muratpaşa Belediyesi’nin bin 860 gencin üniversite hayalini gerçeğe dönüştüren Gençlik Eğitim Merkezi’nin (MURGEM) kabul sınavı yapıldı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 11:01
MURGEM’e kabul sınavı yapıldı

Muratpaşa Belediyesi’nin bin 860 gencin üniversite hayalini gerçeğe dönüştüren Gençlik Eğitim Merkezi’nin (MURGEM) kabul sınavı yapıldı. Pazar günü iki ayrı oturum halinde gerçekleştirilen sınava 540 öğrenci katıldı.


Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlamanın yanı sıra gençlerin sosyo-kültürel gelişimine katkı sunmayı amaçlayan MURGEM, 2015-2016 eğitim yılında açıldı. İlk yılında 553 öğrencinin üniversite hayalini gerçeğe dönüştüren merkez ikinci yılında ise bin 71 öğrencisini üniversiteli yaptı. Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın çalışmalarını titizlikle takip ettiği MURGEM, değişen üniversite sınav sitemine de kısa sürede uyum sağladı ve geçen yıl Temel Yeterlilik Testi’nde yüzde 98.97’lik başarı oranına ulaştı. MURGEM’le geçen yıl 236 öğrenci üniversiteli olurken, merkez bu eğitim yılında 264’ü mezun olmak üzere 675 öğrenciyi sınavlara hazırlıyor. Bir yandan da yeni dönem hazırlıklarını sürdüren MURGEM, pazar günü, yeni öğrencilerini belirlemek için kabul sınavını gerçekleştirdi. MURGEM’in Kızılsaray Mahallesi’nde bulunan binasında gerçekleştirilen sınava, gelecek yıl 12’inci sınıf öğrencisi olacak 540 genç katıldı. Sınav, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı oturumda gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 11:01
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