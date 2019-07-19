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MURGEM’den yüzde 94.3’lük başarı

Muratpaşa Belediyesi’nin gençlere, eğitimde fırsat eşitliği sunmak için 2015’de hizmete açtığı Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi (MURGEM) 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda yüzde 94.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:51
MURGEM’den yüzde 94.3’lük başarı

Muratpaşa Belediyesi’nin gençlere, eğitimde fırsat eşitliği sunmak için 2015’de hizmete açtığı Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi (MURGEM) 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda yüzde 94.3’lük başarı oranı yakaladı. MURGEM’den 1 öğrenci ilk bine, 341 öğrenci ise ilk 500 bine girdi.


Gençlere, eğitimde fırsat eşitliği sunmak ve sosyo-kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Muratpaşa Belediyesi’nce 2015 yılında hizmete açılan MURGEM 2019 YKS’de de büyük başarı oranı yakaladı. MURGEM, bu eğitim - öğretim yılında 246’ü mezun, 411’i de lise son sınıf olmak üzere 675 öğrenciyi üniversite sınavına hazırladı. 675 öğrencisinden 555’inin sınav sonuçları değerlendirilirken MURGEM’in YKS başarısı yüzde 94.3 oldu.


120 öğrencinin sınav sonuçlarına ilişkin değerlendirme devam ederken yılın en iyi derecesi Türkçe-Matematik alanında Türkiye 516’ncılığıyla geldi. MURGEM’e devam eden öğrencilerden 13’ü ilk 10 bine, 34’ü ilk 50 bine, 49’u ilk 100 bine, 116’sı ilk 250 bine, 128’i ilk 500 bine girdi. Sadece 32 öğrenci barajı geçemedi.


Eğitim alanında, fırsat eşitsizliği nedeniyle çok ciddi sıkıntılar olduğuna dikkat çeken Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Özellikle eğitimde fırsat eşitliği konusunda kendini dezavantajlı gören her komşumuzun yanında olmaya gayret ettik. Okul öncesi eğitimden başlayarak, sosyal kreşler, eğitim destek merkezleri ve MURGEM’i hizmete açtık. MURGEM’de eğitim desteği alan gençlerimizin başarısı; bizim sunmak istediğimiz eğitimde fırsat eşitliğinin başarısıdır. Öğrencilerimizi, velilerimizi ve MURGEM çalışanlarımızı kutluyorum" ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:51
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