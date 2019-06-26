0553 313 94 23

Mürettebatın söndü sandığı alevler yatı batırdı

Ambarlı Limanı’nda bir süperyatın makine kısmında yangın çıktı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:40
Mürettebatın söndü sandığı alevler yatı batırdı

Ambarlı Limanı’nda bir süperyatın makine kısmında yangın çıktı. Mürettebat yangını söndürdüğünü düşünerek yatı karaya çekmek için ayrıldıktan sonra alevlerin tekrar yükselmesi ile yat 6 saat sonra battı.


Olay, geçtiğimiz günlerde saat 23.00 sıralarında Ambarlı Limanı’nda meydana geldi. İddialara göre, liman açıklarında demirli M/Y Canpark isimli 38 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki bir süperyatın makine dairesinde yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi süperyatta bulunan 5 kişilik mürettebat yaptı. Bir süre sonra mürettebat yangını söndürdüğünü düşünerek başka bir tekne ile süperyatı limana çekmek istedi. O esnada süperyat tekrar alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti ekipleri yangına müdahale etti. Yangına karadan itfaiye ekipleri de destek verdi. Tüm uğraşlara rağmen alevler kontrol altına alınamazken, süperyat 6 saat sonra yanarak battı.


Yatın Ümraniye’de bulunan iş yeri sahibi Can Gür’e ait olduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eyüpsultan’da temizlik ve tadilat çalışmaları başladı
    1. Eyüpsultan’da temizlik ve tadilat..
    2. DenizBank'tan "Enflasyona Endeksli..
    3. Irmakta mahsur kalan mandaya operasyon
    4. Irmakta mahsur kalan mandaya operasyon
    5. Rusya'dan flaş S-400 ve Türkiye..
    6. ABD’li ve İsrailli yetkililer..
    7. Güvenlik güçleri telsizi bırakıp..
    8. Mürettebatın söndü sandığı alevler..
    9. Batur: "Madde bağımlılığına karşı..
    10. Irak'ın kronikleşen sorunu "elektrik..
    11. Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz'den..
    12. Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar
    13. Honor 7C, özel fiyatıyla A101'de..
    14. Hakkari Belediyesinden üstyapı..
    15. Sağlıkta şiddet durmuyor
    16. Didimli kadınlara pazarlama teknikleri..
    17. Kuvvet komutanlarından gazeteci Alan..
    18. Karesi’nin asırlık geleneği Şamlı..
    19. Türkiye'de ilk kalp naklini yapan..
    20. 50 peynirli şehir Balıkesir, Çin’de..
    21. Tantavi Görsel Sanatlar Merkezi 15..
    22. Sanatçılar gençleri uyuşturucu..
    23. Kafası boruya sıkışan kediyi itfaiye..
    24. Serebral palsi hastası öğrenci..
    25. CHP Sözcüsü Öztrak: “Hizmet tüm halk..
    26. Çatıdaki boruya sıkışan kediyi itfaiye..
    27. Şişecam Düzcam, Hindistan'da "Şişecam..
    28. Balıkesir’de Şehir Koordinasyon..
    29. (Özel) Artık gitmek istediği parka..
    30. Konyaaltı Belediyesi’nde ‘bağımlılık’..
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler