Muratpaşa’nın BigBand Gençlik Orkestrası, Hakan Aysev’le sahne aldı

Muratpaşa Belediyesi’nin BigBand Gençlik Orkestrası, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde tenor Hakan Aysev’le birlikte sahne aldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde “Muratpaşa’da Sanat Var” adıyla düzenlendiği etkinlikler dizisinde bu kez Antalya’nın ilk ve tek BigBand orkestrası Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası “Türk Pavarotti” olarak da tanınan opera sanatçısı ve tenor Hakan Aysev’le birlikte sahne aldı.

Türkan Şoray Kültür Merkezi,konser için hınca hınç dolarken Belediye Başkanı Ümit Uysal da eşi Ümran Uysal’la birlikte konseri izleyenler arasında yer aldı. Şef Furkan Üstündağ yönetimindeki Gençlik Orkestrası, bir şubat günün hayata veda eden Türk pop müziği ve Anadolu Rock’ın unutulmaz isimleri Barış Manço ve Cem Karaca başta olmak üzere artık klasikleşen birçok parçayı seslendirdi. Gençlik Orkestrası ve Hakan Aysev, pop müzikten Türk Halk Müziğine geniş bir repertuvarla ustalara saygı gecesine imza attı.

Hakan Aysev’in solistliğinde genç müzisyenler sahnede adeta devleşirken Başkan Uysal da gecenin sonunda orkestra üyelerine gece için teşekkür etti ve çiçek takdim etti.