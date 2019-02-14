Muratpaşa’da ‘Sevginin El İzi Pazarı’

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla, Varlık Pazar yerinde kurulan Sevginin El İzi Pazarı’nı ziyaret etti.

Muratpaşa Belediyesi, kadınların el emeği göz nuru ürünlerini aracısız olarak kent sakinleriyle buluşturduğu Varlık Kapalı Pazar yeri 14 Şubat Sevgililer Günü için çok farklı bir pazara ev sahipliği yapıyor. Sevginin El İzi Pazarı’nda kadınların evlerinde ya da kurdukları kooperatiflerde yaptığı kolyeden küpeye, amigurumi bebeklere, farklı tasarımlarda hediyelik eşyalara ve Anadolu motiflerinin modern bir tarzla yorumlandığı mefruşat ürünlerine sevgiliye en özel hediyeler yer alıyor.

Yarın sona erecek pazarı 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal’la birlikte ziyaret etti, stantları tek tek ziyaret edip el emeği göz nurunu ürünlerini satmak için pazara gelen kadınlarla sohbet etti. Başkan Uysal, tığ ve örgü şişiyle pazar filesinden alışveriş çantasına farklı tasarımlarda işler üreten kadınların da misafiri oldu. Başkan Uysal, burada, kadınların rehberliğinde tığla pazar filesi örmeye çalıştı. İlmekleri atarken zorlanan Başkan Uysal, vekaleti tığı ustalıkla kullanan eşine devretmek zorunda kaldı.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, herkesin 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutlarken sevgiyle yoğrulanan, mayasında sevgi olan her işin muhakkak başarıyla sonuçlanacağını söyledi. Muratpaşa’da dünyada yaşanan aksine barışın, kardeşliğinin ve sevginin egemen olduğunu belirten Başkan Uysal, “Muratpaşa’mızda her günü Sevgililer günü gibi yaşıyoruz” dedi.

14 Çiftin nikahı kıyıldı

Bununla birlikte Muratpaşa Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlilik yıldönümlerini unutulmaz kılmak isteyen 14 çiftin nikahı kıydı.