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Muratpaşa’da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesihazırlıklarını sürdüren Muratpaşa Belediyesi, ilçede 2 noktayı kurban satış alanı olarak düzenledi, 6 noktada kurban kesim yeri oluşturdu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:39
Muratpaşa’da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesihazırlıklarını sürdüren Muratpaşa Belediyesi, ilçede 2 noktayı kurban satış alanı olarak düzenledi, 6 noktada kurban kesim yeri oluşturdu.


Muratpaşa Belediyesi, 11 Ağustos Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı için gerekli hazırlıkları sürdürüyor. Muratpaşa’da bu Kurban Bayramı için 2 noktada satış yeri ve 6 mahallede ise kurban kesim alanı oluşturulacak.


Belediye ekipleri, kurban satış noktası olarak belirlenen Gazi Bulvarı üzeri Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) karşısı ve Ermenek Mahallesi Aycan-1 Sokak’ta düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca kurbanlık hayvanlarını satacak celeplerin başvuruları da Muratpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü aracılığıyla alınmaya başlandı. Başvuruların sona ermesinin ardından kura çekimiyle yerler belirlenecek.


Kesim noktaları


Muratpaşa Belediyesi, belirlenen kurban satış noktalarında ayrıca modern kesim noktaları da oluşturuluyor. Her iki noktada da Kurban Bayramı süresince sertifikalı 40 görevliyle ücretsiz kesim hizmeti verilecek. Ayrıca kurbanlarını kendileri kesmek veya kesimin kasaplar tarafından yapılmasını isteyen vatandaşlar için de 4 ayrı nokta kurban kesim yeri olarak düzenlenecek. Konuksever, Cumhuriyet, Yeşilbahçe, Bayındır mahalleri kapalı pazar yerlerinde kesim alanı olarak belirlendi. Bununla birlikte Cumhuriyet Mahallesi kapalı pazarında bulunan Murtapaşa Belediyesi Aşevi de kurban bağışlarını kabul edecek.


Turunç Masa’ya başvuru


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kurban satış ve kesim noktalarında altyapı çalışmalarının tüm hızla devam ettiğini belirterek, “ATSO karşısı ve Ermenek Mahallemizde ücretsiz kurban kesim hizmeti de vereceğiz. Kurbanlarını sorunsuz ve hijyenik ortamlarda eğitimli kasaplara kestirmek isteyen komşularım, Turunç Masa’ya bizzat ya da 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden müracaat ederek sıra numarası alabilirler” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:39
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