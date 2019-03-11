Muratpaşa’da ’Katılımcı Bütçe’ dönemi başlıyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni dönemde Muratpaşa sakinlerinin vergileriyle oluşturulan belediye bütçesinin nereye nasıl harcanacağı konusunda söz sahibi olacağı ‘Katılımcı Bütçe’uygulamasına geçileceğini söyledi.

Başkan Uysal, hafta sonu hemşeri dernekleri başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Başkan Uysal’ın ilk durağı Ispartalılar Derneği’nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) düzenlendiği kahvaltı oldu. Kahvaltıda Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkan adayı Murat Dinç, Konyaaltı Belediye Başkan adayı Semin Esen’le birlikte CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Aydın Özer ve İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı’yla birlikte CHP ve İYİ Parti yöneticileri de katıldı.

Konuşan Muratpaşa

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, ASSİM’in kişilerin ve kurumların birbirleri hakkındaki ön yargılarının çok geçerli olmadığı, insani fikirlerini ortakça benimsenebildiğini göstermesi bakımından önemli bir platform olduğunu söyledi. Başkan Uysal, burada bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının Antalya ve Türkiye için fikirler üreteceğini, Muratpaşa Belediyesi’nin bütçesinin nereye nasıl harcanacağı konusunu tartışacağını söyledi.

Hak temelli hizmetler

Bu bağlamda Muratpaşa’da yeni dönemde ‘Katılımcı Bütçe’ uygulamasına geçmeyi hedeflediklerini söyledi.Yeni dönemde “Hak Temelli Hizmetler” başlığı altında tartışarak, paylaşarak ortak aklı aramaya devam edeceklerini belirten Başkan Uysal, Mahalle Meclisleri, bu meclislerini bir araya geldiği Mahalle Meclis Konseyleri, çocuk, gençlik ve kadın meclisleriyle Muratpaşa’da “Katılımcı Bütçe” döneminin başlayacağını söyledi. Katılımcı Bütçe sürecinin en önemli aktörünün ASSİM olacağının altını çizen Başkan Uysal, merkezin Kent Akademisi, Kent Enstitüsü ve Tasarım Atölyesi ile daha da zenginleşeceğini belirtti.

Öncelik toplumun ihtiyaçları

Başkan Uysal, Ispartalılar Derneği’nin ardından Antalya Kuyumcular ve Esnaf Odası üyeleriyle bir araya geldi. CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ve İyi Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Mustafa Gönenç’in eşlik ettiği Başkan Uysal, kuyumcu esnafıyla buluşmasında, belediyelerin çılgın projeler beklentisi içinde bırakıldığını söyledi.Başkan Uysal, “Bir hareket yapacak belediyeler, şehir kurtulacak. Böyle bir şey hiçbir alanda yok. İlimde irfanda da yok. Kamu yönetiminde, ticarette de yok. İstikrarlı, düzgün, güvenilir, sözünün eri, mali planlaması sağlam olan, adım atarken makul düşünen yapı yükselir” diye konuştu.

Kamu yönetimini görevinin asla ‘hokus pokus’ yapmak, ‘şapkadan tavşan çıkarmak’ olmadığını belirten Başkan Uysal, hizmetlerini sürdürülebilir olmasına vurgu yaptı. Başkan Uysal, “EXPO Kulesi’ni gelir geçerken görüyorsunuz.Çılgın anlayış bir işe yaramaz. İhtiyaçlara bakmak lazım. Sürdürülebilir olmayı ve devamlılığı hedeflememiz lazım” dedi.

Başkan Uysal, hafta sonunu ilk dilimini hemşeri dernekleri ve esnaf odalarıyla buluşarak geçirirken akşam saatlerinde önce Antalya Erzurumlu Dadaşlar Derneği’nin Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü dolayısıyla ASSİM’de düzenlendiği geceye katıldı.Gecede Dernek Başkanı Oktaş Çimoğlu Başkan Uysal’a günün anısına plaket takdim etti. Başkan Uysal, ayrıca, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin bir otelde düzenlendiği dayanışma gecesine katıldı.