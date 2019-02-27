Muratpaşa’da kadınların 8 Mart provası

Muratpaşa Belediyesi,8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde binlerce kadınla dev Türkiye haritası oluşturup Erik Dalı oynayacak.Etkinliğe katılacak kadınlar, Muratpaşa Belediyesi hizmet binası fuayesinde prova yaparak, hazırlıklarını sürdürdü.

Muratpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne hazırlanıyor. Muratpaşa Belediyesi,8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde binlerce kadınla dev Türkiye haritası oluşturup Erik Dalı oynayacak. Etkinliğe katılacak Muratpaşalı kadınlar, ilçenin değişik noktalarında provalarını sürdürüyor.

Fuayede prova

Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine katılacak kadınlar bir provayı da Muratpaşa Belediyesi hizmet binası fuayesinde yaptı. Kadınların, müzik eşliğinde yaptıkları prova, belediyeye gelen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

“Sosyal ve ekonomik eşitlik”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kadının toplumsal konumunun güçlendirilmesi ve şiddetin önlenmesi için önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek,“Altını bir kez daha çizmek gerekir ki, sosyal ve ekonomik eşitliğin sağlanması için emek harcamadan tek başına kadına şiddet sorununu çözme şansımız yoktur. Bu sevgisiz, katı şiddet ağırlıklı dünyada büyük bir sevgi penceresi açmak, toplumsal eşitsizlikleri mümkün olduğunca ortadan kaldırmak için çalışıyoruz” dedi.

Başkan Uysal; Muratpaşa Belediyesi’nin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde yapacağı etkinliğin, Türkiye’nin birlik ve beraberliği ile dayanışmasına dikkat çekeceğini, ayrıca haksızlıklara karşı gösterilecek tepkinin ifadesi olacağını söyledi