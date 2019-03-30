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Muratpaşa’da kadınlar için okuma yazma kursu

Muratpaşa Belediyesi’nin Yeşildere Mahallesi’nde bulunan Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nde kadınlara yönelik okuma yazma kursu başlarken Alyazma Kadın Danışma Merkezi’nde açılan kursa katılan ise sertifikalarını aldı.

30 Mart 2019 Cumartesi 11:37
Muratpaşa’da kadınlar için okuma yazma kursu

Muratpaşa Belediyesi’nin Yeşildere Mahallesi’nde bulunan Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nde kadınlara yönelik okuma yazma kursu başlarken Alyazma Kadın Danışma Merkezi’nde açılan kursa katılan ise sertifikalarını aldı.


Yeşildere, bilinen adıyla Zeytinköy’de bulunan Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nde Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi’yle birlikte düzenlenen kurslar başladı. Mahallenin kadınları hafta içi her gün 4 ayrı grupta düzenlenen kurslara yoğun ilgi gösterirken, kurslar haziran ayında tamamlanacak. Muratpaşa Belediyesi’nin Soğuksu-Bayındır Mahallesi’nde bulunan Alyazma Kadın Danışma Merkezi’nde ise 15 kadın okuma-yazma kursunu tamamladı. Kursu başarıyla tamamlayan kadınlar düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.


Diğer yandan, Muratpaşa Belediyesi’nin Türkiye Aile Sağlığı ve Planlama Vakfı’yla yürüttüğü ve kısa adı KSEP olan ‘Kadın Sağlığı Eğitim Programı’ 2365 metrelik zirve Tahtalı Dağı’nda yapılan toplantıyla sona erdi. 13 haftalık eğitim süresince temizlik, beslenme, güvenli annelik, çocuklar ve ergenler gibi başlıklarda verilen eğitimlere katılan kadınlar, zirvede yapılan genel değerlendirme toplantısının ardından sertifikalarını aldı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:37
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