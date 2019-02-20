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Muratpaşa’da kadınlar 8 Mart’a hazırlanıyor

Muratpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde binlerce kadınla dev Türkiye haritası oluşturup Erik Dalı oynayacak.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:48
Muratpaşa’da kadınlar 8 Mart’a hazırlanıyor

Muratpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde binlerce kadınla dev Türkiye haritası oluşturup Erik Dalı oynayacak.Etkinliğin ilk provası Değirmenönü Kültür Merkezi’nde Belediyenin meslek edindirme ve sanat kurslarına ve kentin farklı noktalarında düzenlenen sabah sporuna katılan kadınlarla gerçekleştirildi.


Muratpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, Muratpaşa Kent Meydanı’nda sadece kadınlarla oluşturacağı dev Türkiye haritası için provalara başladı. İlk prova, Değirmenönü Kültür Merkezi’nde Belediyenin meslek edindirme ve sanat kurslarına ve kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen sabah sporuna katılan kadınlarla birlikte alındı. Provada kadınlar, son birkaç yıla damgası vuran ve bir Burdur - Teke yöresi türküsü olan Erik Dalı oyunu çalıştı.


Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın, bu yıl gerçekleştirilecek 8 Mart etkinliğinin hem Türkiye’nin birlik ve beraberliğini, dayanışmasını hem de haksızlıklara karşı tepkinin ifadesi olacağını söyledi. Muratpaşa Belediyesi olarak 8 Martları çok önemsediklerini kaydeden Başkan Uysal, 2015 8 Mart’ında Kadınlar Korosu’yla başlayan kadın çalışmalarının Al Yazma başlığı altında sürdüğünü söyledi.


Muratpaşa Belediyesi’nin bugün 3 kadın danışma merkezine sahip bir kurum olduğunu belirten Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin kadına yönelik şiddetin ve erken yaşta evliliklerin sona ermesi alanında uyguladığı projelerle birlikte, kadının toplumsal konumunun güçlendirilmesi için yürüttüğü çalışmalarla Türkiye’de kadın çalışmalarının aktif bir bileşeni, yönlendiricisi haline geldiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:48
  1. sanat
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