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Muratpaşa’da dönemin son meclisi toplandı

Muratpaşa Belediyesi 2014-2019 çalışma döneminin son meclis toplantısı Belediye Başkanı Ümit Uysal başkanlığında gerçekleşti.

01 Mart 2019 Cuma 17:38
Muratpaşa’da dönemin son meclisi toplandı

Muratpaşa Belediyesi 2014-2019 çalışma döneminin son meclis toplantısı Belediye Başkanı Ümit Uysal başkanlığında gerçekleşti.


Muratpaşa Belediyesi 2014 - 2019 çalışma döneminin son meclis toplantısı Belediye Kültür Salonu’nda gerçekleşti. Başkan Uysal, 11 gündem maddesiyle toplanan meclis öncesi yaptığı konuşmada, her zaman kamu yarınını ve toplumun yararını esas alan bir çalışma dönemini tamamladıklarını söyledi.


Bu süreçte Muratpaşa sakinlerinin daha mutlu, daha özgür, kendilerini daha fazla ifade ederek, bağımsız ve yenilikçi bir şekilde daha iyi standart ve şartlarda yaşamlarını tesis edecek kararlar aldıklarını belirten Başkan Uysal, “Bu süreci hep beraber paylaştık. İktidar iktidar olarak, muhalefet muhalefet olarak buna katkı sağladı. Herkes kendi kamusal görevini yaptı. Son derece dolu dolu, içerikli, hizmetkar, şehri yükselten, şehrin fiziksel ve sosyal hayatına katkı sağlayan bir 5 yılı geride bıraktık. Her birinize teşekkür ediyor, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Muratpaşa’mıza iyiye doğru gelişen, değişen nice yıllar diliyorum. Antalya’mıza ve Türkiye’mize de barış içinde demokratik, paylaşan, hukukun egemen olduğu bir gelecek temenni ediyorum.”


Başkan Uysal, konuşmasının ardından CHP Grup Sözcüsü Hüseyin Sarı, AK Parti Grup Sözcüsü Cemal Öner,İyi Parti Grup Sözcüsü Mustafa Taşbaş ve 5 yıl boyunca Başkanvekilliği görevini üstlenen İbrahim Cephaneci başta olmak üzere tüm meclis üyelerine teşekkür çiçeği ve plaketi takdim etti.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 17:38
  1. kültür

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