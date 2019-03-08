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Muratpaşa’da 8 Mart kutlaması

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediye fuayesinde düzenlenen etkinlikte “Kadın yaşamını dünyada en güçlü şekilde değiştiren lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.

08 Mart 2019 Cuma 13:47
Muratpaşa’da 8 Mart kutlaması

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediye fuayesinde düzenlenen etkinlikte “Kadın yaşamını dünyada en güçlü şekilde değiştiren lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.


Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nde örgütlü sendika KESK’e bağlı TÜM BEL-SEN’in düzenlendiği 8 Mart dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine katıldı. Belediye fuayesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Uysal, 8 Mart’ın bir anma günü olduğu kadar bir hak mücadelesinin adı olduğunu söyledi.


Değişen üretim ilişkilerinin, üretim süreçlerine robotların, yapay zekanın egemen olmaya başlamasının sonucu olarak dünya çapında kitlesel işsizlikler ortaya çıkarken otoriter, popülist yönetimlerinin de işbaşına geldiğine dikkat çeken Başkan Uysal, şunları söyledi:


“ Bir postmodern şiddet yüzyılına doğru ilerliyoruz. Şiddet denince de en fazla mağdur olan kadınlarımız oluyor. Bütün bunlarla beraber yüz yıllar boyunca haksızlığa uğramış, şiddet görmüş, zulüm görmüş kadınlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Toplumunun kadın yaşamını dünyada en güçlü şekilde değiştiren lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyoruz. Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun.”


Başkan Uysal, konuşmasının ardından Muratpaşa Belediyesi’nin kadın çalışanlarına 8 Mart dolayısıyla karanfil takdim etti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:47
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