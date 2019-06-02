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Muratpaşa Ramazan Bayramı’na hazır

Muratpaşa Belediyesi, ilçe sakinlerinin huzurlu bir Ramazan Bayramı geçirmeleri için gerekli tüm önlemleri aldı.

02 Haziran 2019 Pazar 11:35
Muratpaşa Ramazan Bayramı’na hazır

Muratpaşa Belediyesi, ilçe sakinlerinin huzurlu bir Ramazan Bayramı geçirmeleri için gerekli tüm önlemleri aldı.


Muratpaşa Belediyesi, Ramazan Bayramı’nı ilçe sakinleriyle birlikte tatil için yurt dışı ve yut içinden gelecek misafirlerin huzur içinde yaşamalarını sağlamak için gerekli tüm önlemleri aldı. Bayram öncesinde pastane ve fırın gibi yerlerde Muratpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü gerekli denetimleri gerçekleştirirken Temizlik İşleri Müdürlüğü de ilçede tüm camilerinin bakım ve temizlik işlemlerini gerçekleştirdi. Muratpaşa’da tüm camiler gül suyuyla yıkandı.


Ayrıca, Muratpaşa Belediyesi’nde tatil süresince Zabıta ve Temizlik İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler vardiyalı olarak görev başında olacak. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı evde bakım hizmetleri birimi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü de bayram tatili süresince görevinin başında olacak. Veteriner İşleri Müdürlüğü de çalışmalarına ara vermeyecek birimler arasında yer alırken Fen İşleri ve Park Bahçeler müdürlükleri ise olası olumsuzluklara müdahale için nöbetçi ekipler bulunduracak.


Bununla birlikte vatandaşlar, Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden belediyeye tatil süresince 24 saat ulaşabilecek.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 11:35
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