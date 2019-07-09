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Muratpaşa Meclisi Kırcami için olağanüstü toplanıyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami bölgesine ilişkin revizyon imar planının Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kabulünün ardından Muratpaşa Belediye Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırdı.

09 Temmuz 2019 Salı 14:35
Muratpaşa Meclisi Kırcami için olağanüstü toplanıyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami bölgesine ilişkin revizyon imar planının Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kabulünün ardından Muratpaşa Belediye Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantı, Cumartesi saat 10.00’da yapılacak.


Şehir Plancıları Odası’nın Kırcami bölgesi imar planlarının iptalini istediği ve Antalya 2’nci İdare Mahkemesi’nde devam davada bilirkişi raporu uyarınca hazırlanan imar plan revizyonunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabulüyle birlikte Muratpaşa Belediyesi gereken adımı attı. Kırcami imar planı için önceki dönem mesai saati sonrası ve hafta sonlarında dahi meclis toplantısı yapan Muratpaşa Belediyesi, bölgenin uygulama imar planını görüşmek için 13 Temmuz Cumartesi günü meclisi topluyor. Başkan Uysal, Muratpaşa Belediye Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırdı.


Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Yeşilova, Tarım, Kırcami, Güzeloluk, Zümrütova Mahalleleriyle birlikte Fener ve Çağlayan Mahallelerinin bir kısmını içeren bin 481 futbol sahası büyüklüğündeki bölge gündemli toplanacak ve uygulama ölçekli planlarını görüşecek meclis, Başkan Uysal’ın çağrısıyla saat 10.00’da toplanacak. Olağanüstü meclis, belediye hizmet binasının meclis toplantı salonunda yapılacak.


Belediye Başkanı Uysal,Kırcami bölgesinin 40 yıla uzanan imar plan sürecinin son 5 yılında son derece kararlı adımlar attıklarını söyledi. Fakat Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan 25 bin ve 5 bin ölçekli planlara gerekse uygulama ölçekli planlara davalar açıldığını aktaran Başkan Uysal, bu davalarda plan aleyhine bilirkişi raporları ortaya çıkınca kritik önemde bir hamle yaptıklarını anlattı.


Bilirkişi raporlarındaki eleştirileri davalar sonuçlanmadan plan revizyonlarıyla karşılama yoluna gittiklerini belirten Başkan Uysal, böylece alınan yeni plan kararlarıyla hem eleştirileri karşılamayı hem de davaların düşerek planları engellemeyecek noktada kalmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.“3 defa bu tip durumları atlattık. Revizyon imar planı çıkardık, devam ettik” diyen Başkan Uysal, süreç tapu aşamasına gelmişken geçen yıl kasım ayında anılan davaya bağlı olarak bir iptal kararıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.


Ancak bu iptal kararının üst mahkeme tarafından bozulduğunu ve davanın tekrar görüşülmeye başlandığını aktaran Başkan Uysal, şunları söyledi:


“Geçmişte yaşadığımız, benzer bir durumla karşı karşıyayız. Revizyon planlarla, planların iptali ihtimalinin ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Kırcamili komşularımızın, hakkının ve hukukunun yok edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu yargı sürecinde de yine bilirkişi raporunun dikkat çektiği noktalara ilişkin revizyon plan hazırlayarak, teklifi Büyükşehir Belediyesi’ne ilettik. O teklif, meclisten oy birliğiyle geçti. Şimdi sürecin Muratpaşa ayağı başlıyor. Hiç vakit kaybetmeden Meclisi’mizde uygulama ölçekli imar planlarını görüşüp, askıya çıkaracağız. Artık, Kırcami için kaybedecek bir günümüz bile yok.”

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 14:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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