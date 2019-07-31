Muratpaşa kurban pazarı hazırlıklarını tamamladı

Yaklaşan Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdüren Muratpaşa Belediyesi, kurbanlık satış alanları için kura çekimini gerçekleştirdi. Kurbanlıklar, 3 Ağustos’tan itibaren iki satış noktasına getirilecek.

Muratpaşa Belediyesi, 11 Ağustos Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor.Muratpaşa’da bu Kurban Bayramı için 2 noktada satış yeri ve 6 mahallede ise kurban kesim alanı oluşturuldu.

Kurbanlık satış noktası olarak belirlenen Gazi Bulvarı üzeri Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) karşısı ve Ermenek Mahallesi Aycan-1 Sokak’ta düzenleme çalışmaları tamamlandı. Bu iki alanda kurbanlık satışı yapacak celepler, satış yerleri için kuralarını çekti. Kurbanlıklar, 3 Ağustos Cumartesi gününden itibaren ATSO karşısı ve Ermenek Mahallesi’ndeki satış alanlarına getirilebilecek.

Kurbanlarını kendileri kesecek veya kestirecek vatandaşlar için Konuksever, Cumhuriyet, Yeşilbahçe, Bayındır Mahalleleri kapalı pazar yerlerinde de hazırlıklar tamamlandı. ATSO karşısı ve Ermenek Mahallesi’ndeki satış noktalarında ücretsiz kesim hizmeti verecek kasapların eğitimi de tamamlandı.

Ücretsiz kesim için müracaat

Kurban Bayramı hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Kurbanlıklarını, ATSO karşısı veya Ermenek Mahallemizde ücretsiz olarak kestirmek isteyen komşularımız, Turunç Masa’ya bizzat ya da 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden müracaat ederek sıra numarası alabilir” dedi.