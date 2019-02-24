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Muratpaşa Kent Meydanı’na dev Türkiye haritası çizilecek

Muratpaşa Belediyesi,binlerce kadının Türkiye haritası oluşturup Erik Dalı oynayacağı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği için, ressam Sinan Demir ve Mehmet Karasu etkinliğin gerçekleştirileceği Muratpaşa Kent Meydanı’na 2 bin 500 metrekare genişliğinde Türkiye haritası çiziyor.

24 Şubat 2019 Pazar 11:06
Muratpaşa Kent Meydanı’na dev Türkiye haritası çizilecek

Muratpaşa Belediyesi,binlerce kadının Türkiye haritası oluşturup Erik Dalı oynayacağı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği için, ressam Sinan Demir ve Mehmet Karasu etkinliğin gerçekleştirileceği Muratpaşa Kent Meydanı’na 2 bin 500 metrekare genişliğinde Türkiye haritası çiziyor.


Muratpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, Muratpaşa Kent Meydanı’nda kadınlarla Erik Dalı oynayıp Türkiye haritası oluşturacağı etkinliğin çalışmalarına devam ediyor. Değirmenönü Kurs Merkezi, Zeytinköy Kadın Danışma Merkezi, Yaşlı Evlerinde Erik Dalı oyunu eğitimleri devam ederken Muratpaşa’da trafoları tuvale dönüştüren ressamlar Sinan Demir ve Mehmet Karasu, Kent Meydanı’na Türkiye haritası çizimine başladı. Meydanı önce bilgisayar ortamında karelere bölen ressamlar, bu karelere verdikleri rakamları takip ederek meydana 2 bin 500 metrekarelik dev bir Türkiye haritası oluşturacak.Muratpaşa Kent Meydanı’nda dev Türkiye haritası 1 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek genel prova öncesi tamamlanacak.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 11:06
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