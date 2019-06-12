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Muratpaşa, Kaleiçi’yle Moskova’da

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Moskova’da bu yıl 3’üncü kez düzenlenecek Türkiye Festivali’nde ‘Muratpaşa Belediyesi’ olarak yerlerini alacaklarını belirterek, “Rusya, Antalya’ya en fazla turist gönderen ülke ve gelen turisti bir şekilde kent merkezine gelmesini sağlamamız gerekiyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:31
Muratpaşa, Kaleiçi’yle Moskova’da

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Moskova’da bu yıl 3’üncü kez düzenlenecek Türkiye Festivali’nde ‘Muratpaşa Belediyesi’ olarak yerlerini alacaklarını belirterek, “Rusya, Antalya’ya en fazla turist gönderen ülke ve gelen turisti bir şekilde kent merkezine gelmesini sağlamamız gerekiyor. Bunun için Ekim ayında 4’üncüsü gerçekleştireceğimiz Kaleiçi Old Town Festivali’nin tanıtımını yapacağız” diye konuştu.


Muratpaşa Belediyesi, Rusya’nın başkenti Moskova’da, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) , Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından düzenlenen Türkiye Festivali’nin 3’üncü yılında da yerini alıyor. 14 Haziran Cuma başlayacak Pazar gününe dek Moskova’daki 165 dönümlük Park Krasnaya Presnya’da gerçekleştirilecek festivalle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Uysal, festivalin her geçen yıl daha iyiye doğru geliştiğini söyledi.


Muratpaşa Belediyesi olarak 3 yıldır festivali katılım gösterdiklerini altını çizen Başkan Uysal, 2019’un Türk-Rus Kültür ve Turizm Yılı olması dolayısıyla bu yılın ayrı bir anlamı olduğunun altını çizdi. Muratpaşa Belediyesi olarak geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kaleiçi temasıyla katılacaklarını belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:


“Antalya, gelen turist sayısı itibariyle rekorlara imza atılan bir yılı yaşıyor. Ocak – Mayıs döneminde havayoluyla kente gelen turist sayısı 3 milyon 300 bin bandında oldu. Yine aynı dönem için Rusya ve Almanya’dan gelen turist sayısındaki artış dikkat çekici düzeyde gerçekleşti. Ancak, Antalya’ya gelen turisti kent merkezine çekmekte yaşadığımız sıkıntı, rekorlara imza attığımız 2019’da da bir gerçek olarak ortada duruyor.Eğer bir turizm kenti olarak Antalya üzerine konuşmak istiyorsak bu gerçekleri tam da rekorların kırıldığı bir dönemde ortak platformlarda tartışmamız gerekiyor.”


Muratpaşa Belediyesi olarak tam da bu gerçeklerden hareketle uzun bir süredir Kaleiçi üzerine kurulu bir tanıtım politikasıyla gerek yurt içi gerekse yurt dışı fuarlara katılım sağladıklarını belirten Başkan Uysal, “Moskova’da gerçekleşen Türkiye Festivali’ni de bu açıdan oldukça önemsiyoruz. Rusya, Antalya’ya en fazla turist gönderen ülke ve gelen turistin bir şekilde kent merkezine gelmesini sağlamamız gerekiyor” dedi. Başkan Uysal, bu açıdan Ekim ayında 4’üncüsü yapılacak Kaleiçi Old Town Festivali’nin de tanıtımını festivalde yapacaklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:31
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