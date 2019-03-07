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Muratpaşa ITB Berlin’de

Muratpaşa Belediyesi, bu yıl 10 – 13 Ekim tarihlerinde 4’üncüsünü düzenleyeceği Kaleiçi Old Town Festivali öncesi dünyanın en önemli turizm fuarlarından ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı’na Kaleiçi’ni taşıdı.

07 Mart 2019 Perşembe 11:45
Muratpaşa ITB Berlin’de

Muratpaşa Belediyesi, bu yıl 10 – 13 Ekim tarihlerinde 4’üncüsünü düzenleyeceği Kaleiçi Old Town Festivali öncesi dünyanın en önemli turizm fuarlarından ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı’na Kaleiçi’ni taşıdı. Muratpaşa Belediyesi’nin fuarın gerçekleştiği Messe Berlin’deki standı ilk gün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ağırladı.


Muratpaşa Belediyesi, bu yıl 53’üncüsü düzenlenen ITB Berlin’de de yerini aldı. 10 Mart’a kadar devam edecek fuarda yaklaşık 2 bin metrekare alanda kurulan Türkiye standı içinde bulunan Muratpaşa Belediyesi, fuarın gerçekleştirildiği Messe Berlin’e tarihi Üç Kapılar ve Kaleiçi surları replikalarından bir stant kurdu.


Muratpaşa Belediyesi’nin haritaları, rehberi ve tanıtım kitapçıklarıyla milattan önce 4’üncü yüzyıldan başlayarak günümüze kadar farklı kültürlerce kesintisiz iskan edilen Kaleiçi’ni turizm sektörünün borsası niteliğindeki fuarda tanıtıyor. Muratpaşa Belediyesi, fuarın açılış gününde Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ve çok sayıda sektör temsilcisini ağırladı. Fuarda Kaleiçi’nin tanıtımıyla birlikte 3 yıldır başarıyla gerçekleştirilen ve bu yıl 10 – 13 Ekim tarihlerinde 4’üncüsünü düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali’nin de tanıtım ve davetini gerçekleştiriyor.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:45
  1. kültür
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