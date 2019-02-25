Muratpaşa Belediyespor puan yükseltti

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig’in 16’ncı hafta maçında deplasmanda Yalıkavak’ı 27-32 yenerek puanını 22’ye yükseltti.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde Muratpaşa Belediyespor, deplasmanda Yalıkavak Spor Kulübü’yle karşılaştı. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda oynanan, Okan Erkan Yurt ve Abdullah Özdeniz hakem ikilisinin yönettiği maçta Paşanın Melekleri oyunun ilk dakikadan itibaren hakimi oldu.

Karşılaşmada ilk yarıyı 5 sayı farkla, 11-16, önde kapatan Paşanın Melekleri, Kübra Sarıkaya’nın 12 golle yıldızlaştığı karşılaşmadan 27-32 galip ayrıldı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla göz kamaştıran Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımını kutladı.

Muratpaşa Belediyespor, bu galibiyetin ardından ligde puanını 22’ye yükseltip zirve yarışını devam ettirdi. Muratpaşa Belediyespor, ligde bu hafta kendi evinde Ardeşen Gençlik Ve Spor Kulübü’nü ağırlayacak.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde her iki takımın da şampiyonluk iddiasını sürdürmek için mutlak kazanması gereken maç, Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda saat 15.00’de başlayacak.