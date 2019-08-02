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Muratpaşa Belediyesinin Engelsiz Kafe’de jimnastik eğitimi

Muratpaşa Belediyesi, Engelsiz Kafe’deki özel çocukların, sporla bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla jimnastik eğitimi verdi.

02 Ağustos 2019 Cuma 10:45
Muratpaşa Belediyesinin Engelsiz Kafe’de jimnastik eğitimi

Muratpaşa Belediyesi, Engelsiz Kafe’deki özel çocukların, sporla bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla jimnastik eğitimi verdi.


Yenilenen yüzüyle hizmet vermeyi sürdüren Adalya Vakfı Engelsiz Kafe, özel spor programlarına da ev sahipliği yapmayı sürdürdü.


Muratpaşa Belediyesinin Adalya Vakfı ile birlikte hizmete açtığı Engelsiz Kafe’nin özel çocuklarına yönelik olarak jimnastik eğitimi verildi.Jimnastik eğitiminde çocukların hareket ve denge kabiliyeti gelişirken sosyalleşmeleri de sağlandı.Pazartesi günleri saat 10.30’da başlayan jimnastik eğitimlerine down sendromlu çocuklar da katıldı.


+1 değer katın hayatımıza


6-12 yaş arası down sendromlu çocuklar için başlattıkları jimnastik eğitimine Engelsiz Kafe’de devam ettiklerini söyleyen eğitmenNisa Ezgi Doğan, “Engelli çocuklarımızın bu eğitimi alması disiplin , sosyalleşmesi , açısından çok önemli engelli bireyler ile bu sporu yaparak olumlu geri dönüşler alacağımızı düşünüyorum. Öğrencilerimizin hepsi ayrı bir yetenek ve beceri ile donatılmış. Spor yaparak daha kurallı olacaklar sosyalleşecekler insanlara yakınlaşmaları açısından çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Pazartesi günleri 10:30 da herkesi bekliyoruz. +1 değer katın hayatımıza” dedi.


‘Çocuklarımız sosyalleşiyor’


Jimnastik eğitimiyle çocuklarının sosyalleşip, daha uyumlu hale geldiğini belirten velilerden Ayşe Öztürk," Jimnastik eğitiminden çok memnunuz. Daha öncede jimnastik eğitimi aldık. Öğretmenleri kızımın esnekliğini fark etti. Kızım 2 yaşından beri devam ediyor. Derslerin hepsine katılıyor çok esnek bir kızım var. Buradaki derslerinden sonra evde hareketli dans ediyor daha sosyalleşmiş bir hal alıyor. Gayet uyumlu ve hiçbir zorluğu yok benim kızımın. Bize, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’ açtıkları için Başkanımız Ümit Uysal’a teşekkür ediyoruz.”ifadelerine yer verdi.


Elif Tuzdalı ise, "Down sendromlu kızım,zor bir kızdı. Yeni yeni her şeye katılıyor. Bugünlere geldi ve memnunum. Kızım daha önce, etkinliklere katılmıyordu ama jimnastik derslerine katılıyor. Buradaki dersleri sayesinde evde de daha uyumlu hale geldi. Buradaki eğitimlerinden çok memnunuz Kızım buradaki eğitimler sayesinde sosyalleşti. Bütün engelli bireyleri buraya bekliyoruz. Bu alan bizim çocuklarımız için çok iyi, burada çok memnun oluyoruz.”dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:45
  1. doğa

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