0553 313 94 23

Muratpaşa Belediyesinden egzersiz kursu

Muratpaşa Belediyesi, iki farklı merkezde gündelik sağlıklı yaşam egzersizlerini içeren wellness kursu açtı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:01
Muratpaşa Belediyesinden egzersiz kursu

Muratpaşa Belediyesi, iki farklı merkezde gündelik sağlıklı yaşam egzersizlerini içeren wellness kursu açtı.



Muratpaşa Belediyesi, yetişkinler için gündelik sağlıklı yaşam egzersizlerini kapsayan welness kursu açtı. Wellness kursu; pazartesi-çarşamba 08.00-09.00 saatleri arasında Meltem Mahallesi’nde bulunan Türk Telekom Anadolu Lisesi bahçesinde ve salı, perşembe, cuma günleri de 08.00-09.00 arasında Namık Kemal Orta Okulu spor salonunda gerçekleştiriliyor. Yılda, 3 dönem halinde uzman eğitmenler gözetiminde gerçekleştirilen wellness kursuna 75 vatandaş katıldı.


Wellness’in gündelik sağlıklı yaşam egzersizleri olduğunu belirten eğitmen Ceren Karaseyfioğlu, “Kaslarında eklemlerinde rahatlamalar oluyor. Kireçlenme gibi rahatsızlıkları olanlar ağrılarından kurtulduklarını söylüyorlar. Bel fıtığı olan öğrencilerim var rahatlama olduğunu söylüyorlar. Bunun gibi çeşitli sağlık konularında rahatlama oluyor. Zihinsel olarak rahatlama oluyor. Yaş aralığımız yok her yaştan öğrencimiz var” dedi.


Kursa katılan, 59 yaşındaki Ümmü Gülsüm Başaran ise, “Ben yeni emekli oldum. Özellikle hareketsiz kalmamak için, sağlık ve aktivasyon olsun diye katıldım. Çok memnunum. Esneklik kendini iyi hissetme özellikle açık havada olması çok güzel” diyerek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Başkanı Şentop'tan TİKA açıklaması! "Türkiye'nin en önemli markası haline geldi"
    1. TBMM Başkanı Şentop'tan TİKA..
    2. Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2..
    3. Konya’nın 31 ilçesinde AK Parti..
    4. Yeni yerleşim yerlerinde asfalt..
    5. Büyükşehirden üzüm üreticinin yüzünü..
    6. Volkan Köklü: "Oto yıkama dijitale..
    7. Sahipsiz sokak köpeği kediye annelik..
    8. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    9. TCMB döviz kurları
    10. Edremit Belediyesi Altınolukspor’da..
    11. İçişleri Bakanlığı: "Hakkari Yüksekova..
    12. Bağışları evlerinden teslim alınıyor
    13. Fındık toplama tarihleri belli oldu
    14. Tarsus’ta Molla Kerim ve Kuva-yi..
    15. Japonya’da yaşayan Türk iş adamı..
    16. Banu Güven ile İsmail Saymaz arasında..
    17. Flaş transfer açıklandı! Deportivo'dan..
    18. Masa tenisine ‘şampiyon’ yatırım
    19. Chubb’da üst düzey atama
    20. 15 Temmuz şehitleri fidanda yaşayacak
    21. Akhisar Belediyesi’nden sabah..
    22. Küçük çocuktan insanlık dersi
    23. Çocuklara reklamsız içerikler
    24. Biga Belediyesi Kurban Bayramına hazır
    25. Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    26. AK Parti ve MHP’den birliktelik tablosu
    27. Hamitler değer kazanıyor
    28. Bir sen eksiktin Ekrem! İmamoğlu'ndan..
    29. İngiltere'de yoksul kişi sayısı..
    30. Edremit’te inşaatın 3. katından düşen..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    ABD'yi sarsacak gelişme! 'Güvenimiz sarsıldı, İHA almaktan vazgeçebiliriz'
    ABD'yi sarsacak gelişme! 'Güvenimiz sarsıldı, İHA almaktan vazgeçebiliriz'