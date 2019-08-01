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Muratpaşa Belediyesinden çöp konteynerlerine özel temizlik

Muratpaşa Belediyesi, hava sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte çöp konteynerlerinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dezenfekte ve yıkama işlemlerini sıklaştırdı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:40
Muratpaşa Belediyesinden çöp konteynerlerine özel temizlik

Muratpaşa Belediyesi, hava sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte çöp konteynerlerinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dezenfekte ve yıkama işlemlerini sıklaştırdı.



Muratpaşa Belediyesi; çöp konteynerlerini kötü koku, kirlilik ve bakterilere karşı rutin yıkama ve dezenfekte işlemini sıklaştırdı. Artan hava sıcaklıkları nedeniyle olası olumsuzlukları önlemeyi amaçlayan Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, konteynerlerin yanı sıra, konteynerlerin bulunduğu alanları da özel dezenfektan deterjanlarla yıkıyor. Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü; özel konteyner yıkama aracıyla, iki ekip halinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler; günde ortalama 60 çöp konteyneri ve 50 yeraltı konteyneri yüzeyini yıkayıp dezenfekte ediyor.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:40
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