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Muratpaşa Belediyesi, Zeytinköy’deki yeni parkın yapımını sürdürüyor

Parklarda güneş enerjili aydınlatmaya geçmeye hazırlanan Muratpaşa Belediyesi, Başkan Ümit Uysal’ın talimatıyla ilk çalışmayı Zeytinköy bölgesindeki 2 bin 730 metrekarelik yeni park alanında gerçekleştiriyor.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:27
Muratpaşa Belediyesi, Zeytinköy’deki yeni parkın yapımını sürdürüyor

Parklarda güneş enerjili aydınlatmaya geçmeye hazırlanan Muratpaşa Belediyesi, Başkan Ümit Uysal’ın talimatıyla ilk çalışmayı Zeytinköy bölgesindeki 2 bin 730 metrekarelik yeni park alanında gerçekleştiriyor.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 30 Mart yerel seçimlerine gidilirken açıkladığı yeni dönem projelerini bir bir uygulamaya alıyor. ‘Çevrecilik yaşam biçimimiz’ başlığında yer alan bir çalışma daha uygulamaya başlamak için gün sayıyor.Altyapı düzenlemelerinde sona gelinen 2 bin 730 metrekarelik parkta, aydınlatma sistemleri güneş enerjisi ile çalışacak. 2 bin 730 metrekarelik park alanında tesviye ve peyzaj çalışmalarında sona gelindi. Peyzaj çalışmalarının ardından güneşle aydınlatma sisteminin kurulumu yapılacak.


Bölgenin gelişimini her alanda desteklediklerini dile getiren Başkan Uysal “Mahallemizde kentsel değişim ve gelişim süreci hızla ilerliyor, artık sosyal donatı alanları, parkları, spor tesisleri, okulları, kamu kurum kuruluşlarının ve özel sektörün yatırımlarıyla kent hayatının önemli bir merkezi olacak” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:27
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