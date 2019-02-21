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Muratpaşa Ace of MICE fuarında

Muratpaşa Belediyesi, bu yıl 6’ncısı düzenlenen kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün buluşma noktası “Ace of M.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:07
Muratpaşa Ace of MICE fuarında

Muratpaşa Belediyesi, bu yıl 6’ncısı düzenlenen kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün buluşma noktası “Ace of M.I.C.E.” fuarında Türkan Şoray Kültür Merkezi ve Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerini sektör profesyonellerine tanıttı.


Muratpaşa Belediyesi, İstanbul Kongre Merkezi’nde bu yıl 6’ncısı düzenlenen ve kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün buluşma noktası Ace of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines fuarına katıldı. Toplantı, teşvik etkinlikleri, konferans ve fuar endüstrisinin bir araya geldiği fuara bu yıl 41 ülkeden 254 acente katılırken Muratpaşa Belediyesi,Antalya Kongre Bürosu’nun, kenti tek çatı altında buluşturduğu 300 metrekarelik standı içinde yer aldı.


Muratpaşa Belediyesi, fuarda geçen yıl 26 Ekim’de törenle kapılarını hizmete açan Türkan Şoray Kültür Merkezi ve 131 sivil toplum kuruluşunun yer aldığı Avrupa’nın en büyük dernekler yerleşkesine sahip Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri’ni sektör profesyonellerine tanıttı.


Muratpaşa Belediyesi’nin tanıtımını gerçekleştirdiği Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde 677 koltuk kapasiteli çok amaçlı salon, 5 atölye, etkinlik amfisi, restoran ve sanat sokağı bulunuyor. Kültür Merkezi, yaklaşık 20 milyon TL’lik bir yatırımla hayata geçirildi. Mimari yapısı ve sahip olduğu ünitelerle bir kampüsü andıran Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri ise 8 bin 666 metrekare kapalı alanda 2 bloktan oluşuyor. Merkezde 500 kişilik konferans salonu, 12 çok amaçlı eğitim ve toplantı salonu mutfak sanatları işliği, yerli ürünler bedesteni, AR-GE, AB Danışma ve Proje Ofisi bulunuyor.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:07
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