Muratlı Baraj Gölü’nde bulunan cesedin kimliği araştırılıyor
Artvin’in Borçka ilçesi Muratlı Baraj Gölü’nde 8 Haziran 2019 günü bulunan cesedin kimliği araştırılıyor.11 Haziran 2019 Salı 10:59
Artvin’in Borçka ilçesi Muratlı Baraj Gölü’nde 8 Haziran 2019 günü bulunan cesedin kimliği araştırılıyor.
Muratlı Baraj Gölü’nde balık tutan bir kişinin 8 Haziran günü gölün kıyısında bir ceset görmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı’na haber verdi. Olay yerine gelen ekipler göl kıyısında cesedi sudan çıkarttı. Ceset, otopsi için Trabzon Adlı Tıp Kurumu’na gönderildi. Cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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