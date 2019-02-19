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Muratdağı’nda İzci Team Ekibi İle Off Road Heyecanı

Kütahya’nın Gediz İlçesinde İzci Team Ekibi ile Gediz Off Road Kulübü tarafından düzenlenen Off-Road şenliği Muratdağı Termal Turizm Merkezi’nde düzenlendi.

19 Şubat 2019 Salı 11:06
Muratdağı’nda İzci Team Ekibi İle Off Road Heyecanı

Kütahya’nın Gediz İlçesinde İzci Team Ekibi ile Gediz Off Road Kulübü tarafından düzenlenen Off-Road şenliği Muratdağı Termal Turizm Merkezi’nde düzenlendi.


Düzenlenen etkinlikte ekip 2 rehber araç eşliğinde toplam 15 araçla kirazlı yaylasından Söbealan yaylasına karlı ve çamurlu zor bir etapta hareket etti. Akşam yöresel Gediz yemekleri ile sunum yapılarak, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve AK Parti Gediz İlçe Başkanı Av. Mesut Yörük tarafından İzci Team Ekibi’ne plaket takdim edildi. Yemeğin ardından kayak merkezine araçları ile çıkan İzci Team ekibi burada araçların projektörleri ile aydınlanan kayak merkezinde meşale ile kayak keyfi gerçekleştirdi.


Burada konuşan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “2009 yılından bu yana Off Road’un Türkiye de tanınmasına katkıda bulunan İzci Team, Okan Tozun liderliğinde Türkiye’yi dolaşarak, gidilemeyene gitmiş, çekilemeyeni çekerek izleyicilerine ulaşan İzci Team ekibi, şimdi de Gediz Muratdağı Termal Turizm Merkezi’mizi tanıtmak için ilçemize geldiler. Doğal güzellikleri ile ünlü, bölgemizin en önemli termal turizm merkezi olan Muratdağı Termal Turizm Merkezi’nde düzenlenen 2 günlük Off-Road şenliği için Muratdağı’na gelen İzci Team Ekibi ile Gediz Off Road Kulübü’ne teşekkür ediyorum” dedi.


Murat Dağı’nın eşsiz manzarasına hayran kaldıklarını belirten İzci Team Kurucusu Okan Tozun; “Muratdağı, şifalı sıcak suları, soğuk su kaynakları ve kayak merkezi olması açısından nadir yerler arasında. Muratdağı’na Off Road’ un Türkiye de tanınmasına katkıda bulunmak için geldik. Bizi burada yalnız bırakmayıp ağırlayan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’a teşekkür ediyoruz” dedi.


Off-Road şenliği, Gediz Off-Roadkulübü üyeleri ile GEDOFF üyelerinin katılımı ilekayak merkezinde gerçekleştirilen şov sonrasında sona erdi. İzci Team Kurucusu Okan Tozun Gedizli Off-Road üyelerine günün anısına sticker hediye etti.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:06
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