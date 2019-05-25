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Muratdağı Termal Turizm Merkezi’nde bakım ve onarım çalışmaları

Kütahya’nın Gediz İlçesi Muratdağı Termal Turizm Merkezi’nde yeni sezona hazırlık çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:31
Muratdağı Termal Turizm Merkezi’nde bakım ve onarım çalışmaları

Kütahya’nın Gediz İlçesi Muratdağı Termal Turizm Merkezi’nde yeni sezona hazırlık çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Muratdağı Termal Turizm Merkezi’nde bulunan ve piknik yapmaya gelenlerin cazibe merkezlerinden biri olan Tahta oluk yaylasında Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli şekilde nitelikli hizmet vermek amacıyla kamelya, oturma alanları ve mangal ocakları yapım ve peyzaj çalışmaları devam ediyor.


Bölgenin en önemli turizm merkezi olan Muratdağı Termal Turizm Merkezi’nde yapılması planlanan düzenlemeler hakkında bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Bu kapsamda 40 adet kamelyalı oturma grubu montajlarına başlanmış olup aynı alanda mevcut havuzlar, çeşmeler, WC’ler, lavabolar, bulaşık yıkama alanları yenileme çalışmalarının startını verdik.


Çalışmalar kapsamında Tahta oluk yaylasından geçen toprak yolda küp taş döşeme planlaması yapıldı. Yeni yayla kavşağından başlayan müdüriyet önüne kadar olan yol komple doğal taş kaplaması ile yenilenecek” dedi.


Akçadurak; “Hamamlarımızla ilgili tadilat kapsamında ise, sıva derz dolgu, mermer seramik tamiratları, boya ve tesisat komple yenilerek yeni yaz döneminde halkımızın kullanımına sunuldu. Ayrıca kaplıca içindeki konaklama birimlerinin bakımları yapılacak. Bu güzelliklerimizi tanıtmak ve kültür hayatımıza değer katmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah yeni çalışmalarla ilçemiz turizm göstergelerini üst seviyelere çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:31
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