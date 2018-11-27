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Murat Zorluoğlu kimdir? AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

Murat Zorluoğlu'nun AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanmasından sonra Murat Zorluoğlu'nun hayatı araştırılıyor. Van Valiliği görevini yerine getiren Murat Zorluoğlu kimdir? AK Parti Trabzon belediye başkan adayı Murat Zorluoğlu nereli? Murat Zorluoğlu kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?

27 Kasım 2018 Salı 13:44
Murat Zorluoğlu kimdir? AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

Murat Zorluoğlu'nun AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanmasından sonra Murat Zorluoğlu'nun hayatı araştırılıyor. Van Valiliği görevini yerine getiren Murat Zorluoğlu kimdir? AK Parti Trabzon belediye başkan adayı Murat Zorluoğlu nereli? Murat Zorluoğlu kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?

Murat Zorluoğlu kimdir?

Murat Zorluoğlu, 1971 yılında Ankara/Haymana’da doğdu. İlkokulu memleketi olan Trabzon- Çaykara-Kumlu Köyü İlkokulunda, ortaokulu Trabzon İmam Hatip Lisesinde, liseyi İstanbul- Hayrullah Kefoğlu Lisesinde, yükseköğrenimini ise 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı. Mülki idare amirliği mesleğine 1994 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak başladı. Kaymakam adaylığına müteakip 1997–1999 yıllarında Mersin Gülnar Kaymakamlığı; 1999–2003 yıllarında Bingöl Genç Kaymakamlığı; 2003-2008 yıllarında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ve 2008-2012 yıllarında ise aynı yerde sırasıyla Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı, İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanlığı ve Mevzuat ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü

Bu görevlerinin yanı sıra, 2005-2012 yılları arasında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde (YBYK) Türkiye Heyetinin Milli Sekreteri ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Demokrasi Yönlendirme Komitesinde (CDLR) Türkiye adına üye olarak görev yaptı. 15.09.2012 tarihli ve 28412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan müşterek kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına, Nisan 2013 tarihinden itibaren de bu Bakanlıkta Müsteşar Yardımcısı Vekilliğine atandı. Mart 2015- Temmuz 2017 yılları arasında Elazığ Valiliği görevi yaptı. Bakanlar Kurulunun 13 Haziran 2017 tarihli ve 10458 sayılı Kararı ile Van Valiliği görevine atanmış olup, halen bu görevi yürütmektedir.

2004–2005 yıllarında Nottingham Üniversitesinde (İngiltere) Kamu Yönetimi Bölümü alanında yüksek lisans yaptı ve bu kapsamda Avrupa Birliği Karar Mekanizmalarına Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Etkisi konulu tezi ile Avrupa Birliği bölgesel politikaları ve yapısal fonlarını özel olarak inceledi. 2011 yılına yayınlanan Local Authorities in Turkey (Türkiye’de Mahalli İdareler) adlı kitabı ve Yeni Yerel Yönetimler Mevzuatı ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı adlı makalesi bulunan , evli ve üç çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

AK Parti belediye başkan adayları listesi 2019 AK Parti belediye başkan adayları kim oldu?

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 13:44
  1. Van
  2. Trabzon
  3. İstanbul
  4. Mersin
  5. Elazığ
  6. Bingöl
  7. Ankara
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