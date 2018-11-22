Murat Yeni kimdir nerelidir? Murat Yeni neden gözaltına alındı?

Murat Yeni’nin FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındığı son dakika gelen bilgiler arasında. Peki Murat Yeni kimdir? Maceracı Murat Yeni nereli? Murat Yeni neden gözaltına alındı?

FETÖ/PDY'nin kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" adlı programı yapan Murat Yeni, FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alınıp Erzincan'a getirildi.

"Darbe başarılı olsaydı Türkiye 50 yıl geriye giderdi"

FETÖ’nün kapatılan televizyonu Samanyolu TV’de “Maceracı” isimli program yapan ve 17 yıl FETÖ’nün içinde bulunan Murat Yeni, FETÖ’nün devlet yapılanmasını şu şekilde itiraf etmişti: “Dershanelerin kapatılması sürecinde Hizmet'in gerçek Hizmet olmadığını anladım. Paralel yapı, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bir yapı. Bu Tayyip Erdoğan meselesi değil” dedi. “Darbe girişimi başarılı olsa Türkiye 50 yıl geriye giderdi”

Murat Yeni kimdir?

Murat Yeni, 1975 yılında Ankara‘da doğmuştur. Aslen Yozgat’lıdır. Kanal A, Işık TV ve Bazı Radyo Kanallarında program yaptıktan sonra Samanyolu TV‘de çalışmaya başlamıştır. 2007 yılından 2010 yılına kadar 3 yıl TRT‘de çalıştıktan sonra Samanyolu TV’ye geri geldi. Yaptığı program dolayısıyla Anadolu’nun birçok il ve ilçesini gezdi. Ekranda ne kadar susmayan biri gibi görünse de evde sessiz, sakin, konuşmayı pek sevmeyen bir insandır. Murat Yeni, 1998 yılında ‘Kervan’ adlı programıyla Anadolu maratonuna çıktı. Yine bir gün, programa giderken ekipçe geçirdikleri kaza progak değiştirmelerine vesile olur: “Kervan ekibi olarak geçirdikleri kazada yönetmenler öldü. Bir arkadaşı hâlâ yürüyemiyor. Murat Yeni’nin ise ayağı kırılmıştı. Programa devam edebilmek için onu Anadolu’da bir yerden bir yere taşıyacak bir araca ihtiyaç vardı. Bir arkadaşının aklına yandan sepetli motorlar geldi. “Murat’ı sepete oturtalım, yanına da motoru kullanacak birini verelim” dediler. Motorlu Maceracı’nın çıkış noktası bu olay olmuştur.” Murat Yeni, yaptığı “Maceracı” programının dışında sahnelerde konser verir, şiir okur. “Cennet Gelini “adında albümü vardır. Kutlu doğum programları yapmıştır.

Murat Yeni'nin evlilikleri

1. Eşi : 2005 yılında Emine Hanım ile evlendi. 2011 yılında boşandı. Nedret Şevval (d.2007) adında bir kızı vardır.

2.eşi : Murat Yeni, 2012 yılında Reyhan Yeni ile evlendi.